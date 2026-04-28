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Unión ya tiene día y hora para jugarse todo ante Talleres en el 15 de Abril

La Liga Profesional reveló el cronograma de la última fecha (la 9) del Apertura, donde Unión buscará meterse en los playoffs recibiendo a Talleres

Ovación

Por Ovación

28 de abril 2026 · 09:18hs
Unión ya tiene día y hora para jugarse todo ante Talleres en el 15 de Abril

Prensa Talleres

Ya hay día, horario y escenario definidos para el cierre de la fase regular de Unión. La Liga Profesional oficializó el programa de la última jornada del Torneo Apertura y el Rojiblanco recibirá a Talleres el próximo sábado, desde las 18.45, en el estadio 15 de Abril.

El partido será determinante para las aspiraciones del equipo santafesino, que llega a esta instancia con la posibilidad concreta de meterse en los playoffs, dependiendo de su propio resultado.

• LEER MÁS: ¿Contra quién se estaría cruzando Unión en los playoffs del Apertura?

En la previa, el entrenador Leonardo Madelón ya había deslizado en conferencia de prensa que el cuerpo técnico manejaba el día del encuentro, aunque restaban definirse detalles de la programación. Finalmente, la incertidumbre quedó resuelta con la confirmación oficial del horario.

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Con el calendario ya establecido, Unión afrontará su último compromiso de la fase regular sabiendo exactamente cuándo jugará su “final” en casa, con el objetivo de asegurar su lugar entre los ocho mejores del torneo y seguir en carrera en el Apertura.

Aclaración de la Liga Profesional

Para la diagramación de la fecha 9 se priorizó el descanso correspondiente de los planteles que disputan competencias de la Conmebol, mientras que en segunda instancia se procedió a solapar partidos de equipos que compiten directamente por la clasificación a Octavos de Final.

Fecha 9

Sábado 2 de mayo

14.00 Barracas Central – Banfield (Zona B)

14.30 Lanús – Deportivo Riestra (Zona A)

16.15 Central Córdoba – Boca (Zona A)

18.45 San Lorenzo – Independiente (Zona A)

18.45 Unión – Talleres (Zona A)

21.15 Platense – Estudiantes (Zona A)

Domingo 3 de mayo

13.30 Aldosivi – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)

16.00 Rosario Central – Tigre (Zona B)

16.00 Racing – Huracán (Zona B)

16.00 Gimnasia – Argentinos (Zona B)

16.00 Belgrano – Sarmiento (Zona B)

18.30 River – Atlético Tucumán (Zona B)

Lunes 4 de mayo

17.00 Gimnasia Mza. – Defensa y Justicia (Zona A)

19.15 Vélez – Newell’s (Zona A)

21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto (interzonal)

Unión Talleres Apertura
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