Franco Colapinto cumplió su sueño y se encontró con Lionel Messi en Miami Franco Colapinto conoció a Lionel Messi en la previa del GP de Miami y compartió también un momento especial con Rodrigo De Paul. Por Ovación 28 de abril 2026 · 18:09hs

Franco Colapinto cumplió uno de sus mayores deseos fuera del automovilismo: se encontró con Lionel Messi en Miami. El encuentro, que también incluyó a Rodrigo De Paul, tuvo lugar en el centro de entrenamiento del Inter Miami y rápidamente revolucionó a los fanáticos argentinos en redes sociales.

La visita se dio en la previa del Gran Premio de Miami, que representará un nuevo desafío para el piloto pilarense en la Fórmula 1. Días atrás, Colapinto había manifestado públicamente su deseo de conocer a Messi, aunque había aclarado que quería que fuera “algo natural” y lejos de cualquier estrategia de marketing. Ese anhelo finalmente se concretó y quedó inmortalizado en una imagen que reúne a dos de las máximas figuras del deporte argentino.__IP__

Las fotos del encuentro entre Messi, Colapinto y De Paul se viralizaron en cuestión de horas y fueron recibidas como una postal histórica para el deporte nacional: en un mismo escenario se juntaron referentes de la Fórmula 1 y del fútbol mundial, despertando orgullo y emoción entre los seguidores.