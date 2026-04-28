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Crisis universitaria: "No se toma dimensión del impacto del deterioro", alertaron desde la UTN Santa Fe

Alejandro Tóffolo cuestionó la intimación del Ministerio de Capital Humano sobre los planes de contingencia ante paros y reclamó el cumplimiento de la Ley de Financiamiento. Aseguró que la facultad permanece abierta y garantizando clases, pero alertó sobre el crítico estado de las becas y la infraestructura.

28 de abril 2026 · 20:53hs
Crisis universitaria: No se toma dimensión del impacto del deterioro

Crisis universitaria: "No se toma dimensión del impacto del deterioro", alertaron desde la UTN Santa Fe

La tensión entre el Gobierno nacional y las universidades públicas sumó un nuevo capítulo tras la intimación del Ministerio de Capital Humano para que las instituciones informen planes de contingencia frente a las medidas de fuerza gremiales. Crece la crisis universitaria en el país y se multiplican los reclamos

En este contexto, el decano de la UTN Facultad Regional Santa Fe, Alejandro Tóffolo, manifestó su sorpresa ante el requerimiento oficial y defendió la continuidad académica de la casa de estudios, remarcando que la confrontación desplaza al diálogo necesario para resolver la crisis del sector.

LEER MÁS: El Gobierno intimó a los rectores a garantizar las clases en medio del paro universitario: la respuesta de la UNL

La UTN Santa Fe mantiene sus puertas abiertas

Tóffolo fue enfático al aclarar que, pese al contexto de conflicto salarial, la UTN Santa Fe mantiene sus puertas abiertas y utiliza herramientas tecnológicas para minimizar el impacto de los paros. Según explicó, la institución cuenta con plataformas de educación a distancia y aulas virtuales que permiten sostener el dictado de clases, además de una política de reprogramación de exámenes para no perjudicar la trayectoria de los alumnos.

"Entendemos que trabajando es como salimos de esto", sostuvo el decano, diferenciando la realidad operativa de su facultad de la situación de parálisis que sugiere el comunicado ministerial.

Sin embargo, la preocupación central radica en el desfinanciamiento estructural. El decano denunció el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, advirtiendo que el deterioro no solo afecta a los salarios docentes y no docentes, sino que golpea directamente al sistema de ciencia y tecnología, el mantenimiento de infraestructura y, fundamentalmente, el esquema de becas estudiantiles.

Para Tóffolo, la falta de previsibilidad presupuestaria impide cualquier planificación seria para lo que resta del año, una situación que describió con "tristeza".

Más allá de los números, el referente universitario planteó que la crisis actual es el síntoma de una discusión más profunda sobre el proyecto de país. Al señalar que la ley es clara y debe cumplirse, concluyó que lo que hoy está en juego es el modelo de universidad pública y el rol que la educación superior debe desempeñar en el desarrollo nacional, un debate que, a su criterio, se encuentra actualmente en crisis.

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