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Limpieza visual en la peatonal santafesina: retiran cables en desuso y avanzan hacia el soterramiento

En cumplimiento de la normativa vigente personal municipal y de empresas de servicios de telecomunicaciones trabajaron en la peatonal San Martín para retirar cables en desuso.

28 de abril 2026 · 20:33hs
Limpieza visual en la peatonal santafesina: retiran cables en desuso y avanzan hacia el soterramiento

Limpieza visual en la peatonal santafesina: retiran cables en desuso y avanzan hacia el soterramiento

El casco histórico y comercial de Santa Fe comenzó a despejar su cielo. Durante el inicio de esta semana, cuadrillas municipales y equipos técnicos de la Empresa Provincial de Energía (EPE), junto a operarios de las principales prestadoras de telecomunicaciones —Claro, Gigared, Personal y Cablevideo—, llevaron adelante un operativo de retiro de cables en desuso sobre la Peatonal San Martín.

Las tareas se concentraron en el tramo ubicado entre las calles Juan de Garay y Salta, eliminando excedentes de cableado que ya no prestaban servicio pero que contribuían a la saturación del espacio aéreo.

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Reordenamiento urbano

Esta intervención no es un hecho aislado, sino parte de un plan de reordenamiento urbano que busca establecer criterios de simetría y limpieza visual en las zonas de mayor tránsito. Según informaron las autoridades, el objetivo a corto plazo es progresar en la estética del tendido actual, mientras que el horizonte final apunta al soterramiento definitivo.

La iniciativa se respalda en la modificación de la Ordenanza N° 10.519, impulsada por el Ejecutivo en marzo de 2024, que establece la promoción de redes subterráneas como estándar para la vía pública.

El nuevo marco normativo deja asentada la responsabilidad del municipio de coordinar con las empresas de servicios una transición paulatina. El plan contempla que las prestadoras no solo mantengan el orden del tendido aéreo existente, sino que comiencen a invertir en infraestructura bajo tierra para eliminar la polución visual que caracteriza a los centros urbanos.

En los próximos días, los operativos continuarán en otros sectores del centro santafesino bajo la misma premisa: limpiar el paisaje y garantizar una instalación de servicios más moderna y eficiente.

Peatonal limpieza cables ordenamiento Santa Fe
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