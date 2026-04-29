La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este este miércoles 29 de abril en SANTA FE, SANTO TOMÉ y ARROYO LEYES
Cortes programados por EPE para este miércoles
Cortes programados para este miércoles 29 de abril en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Arroyo Leyes
SANTA FE
• 7:30 a 9:30:
- Alto Verde: Quiróz, Bunting, García y Demetrio Gómez
Mantenimiento de Subestación
- Jujuy, Roberto Arlt, Solís y Roque Saénz Peña
Mantenimiento de Subestación
• 8 a 12: avenida General Paz, Colodrero, Marcial Candioti y Quintana
Mantenimiento de Subestación
• 9 a 13:
- O´Higgins, Pietranera, Rodríguez Peña y Vera Mujica
Mantenimiento de Subestación
- Las Casuarinas, Los Jazmines, Guaramina hasta terraplén Este (Colastiné)
Mantenimiento en red de media tensión
• 9:30 a 11:30:
-avenida Blas Parera, Chaco, Malvinas Argentinas y Arzeno
Mantenimiento de Subestación
- Los Mepenes, Los Quiloazaz, Las Madreselvas hasta terraplén Este (Colastiné)
Mantenimiento de Subestación
• 10 a 14: Padre Genesio, Beruti, Diagonal Santa Fe y Menchaca
Mantenimiento en red de media tensión
• 11:30 a 13:30: Iturraspe, Córdoba, Avellaneda y Lavalle
Mantenimiento de Subestación
• 12 a 14:
- Ruperto Godoy, Llerena, República de Siria y Marcial Candioti
Mantenimiento de Subestación
- Reconquista, Oroño, Tarragona e Independencia
Mantenimiento de Subestación
SANTO TOMÉ
• 8 a 12: Centenario, Mateo Booz, Azcuénaga y Solís
Mantenimiento en red de media tensión
ARROYO LEYES
• 11:30 a 13:30: RP1, Calle 40, Calle 58 y Calle 51
Mantenimiento de Subestación
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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