Cortes programados por EPE para este miércoles

Cortes programados para este miércoles 29 de abril en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Arroyo Leyes

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este este miércoles 29 de abril en SANTA FE, SANTO TOMÉ y ARROYO LEYES

• 7:30 a 9:30:

- Alto Verde: Quiróz, Bunting, García y Demetrio Gómez

Mantenimiento de Subestación

- Jujuy, Roberto Arlt, Solís y Roque Saénz Peña

Mantenimiento de Subestación

• 8 a 12: avenida General Paz, Colodrero, Marcial Candioti y Quintana

Mantenimiento de Subestación

• 9 a 13:

- O´Higgins, Pietranera, Rodríguez Peña y Vera Mujica

Mantenimiento de Subestación

- Las Casuarinas, Los Jazmines, Guaramina hasta terraplén Este (Colastiné)

Mantenimiento en red de media tensión

• 9:30 a 11:30:

-avenida Blas Parera, Chaco, Malvinas Argentinas y Arzeno

Mantenimiento de Subestación

- Los Mepenes, Los Quiloazaz, Las Madreselvas hasta terraplén Este (Colastiné)

Mantenimiento de Subestación

• 10 a 14: Padre Genesio, Beruti, Diagonal Santa Fe y Menchaca

Mantenimiento en red de media tensión

• 11:30 a 13:30: Iturraspe, Córdoba, Avellaneda y Lavalle

Mantenimiento de Subestación

• 12 a 14:

- Ruperto Godoy, Llerena, República de Siria y Marcial Candioti

Mantenimiento de Subestación

- Reconquista, Oroño, Tarragona e Independencia

Mantenimiento de Subestación

SANTO TOMÉ

• 8 a 12: Centenario, Mateo Booz, Azcuénaga y Solís

Mantenimiento en red de media tensión

ARROYO LEYES

• 11:30 a 13:30: RP1, Calle 40, Calle 58 y Calle 51

Mantenimiento de Subestación

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

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