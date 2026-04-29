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Cortes programados por EPE para este miércoles

Cortes programados para este miércoles 29 de abril en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Arroyo Leyes

29 de abril 2026 · 07:12hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este este miércoles 29 de abril en SANTA FE, SANTO TOMÉ y ARROYO LEYES

SANTA FE

• 7:30 a 9:30:

- Alto Verde: Quiróz, Bunting, García y Demetrio Gómez

Mantenimiento de Subestación

- Jujuy, Roberto Arlt, Solís y Roque Saénz Peña

Mantenimiento de Subestación

• 8 a 12: avenida General Paz, Colodrero, Marcial Candioti y Quintana

Mantenimiento de Subestación

• 9 a 13:

- O´Higgins, Pietranera, Rodríguez Peña y Vera Mujica

Mantenimiento de Subestación

- Las Casuarinas, Los Jazmines, Guaramina hasta terraplén Este (Colastiné)

Mantenimiento en red de media tensión

• 9:30 a 11:30:

-avenida Blas Parera, Chaco, Malvinas Argentinas y Arzeno

Mantenimiento de Subestación

- Los Mepenes, Los Quiloazaz, Las Madreselvas hasta terraplén Este (Colastiné)

Mantenimiento de Subestación

• 10 a 14: Padre Genesio, Beruti, Diagonal Santa Fe y Menchaca

Mantenimiento en red de media tensión

• 11:30 a 13:30: Iturraspe, Córdoba, Avellaneda y Lavalle

Mantenimiento de Subestación

• 12 a 14:

- Ruperto Godoy, Llerena, República de Siria y Marcial Candioti

Mantenimiento de Subestación

- Reconquista, Oroño, Tarragona e Independencia

Mantenimiento de Subestación

SANTO TOMÉ

• 8 a 12: Centenario, Mateo Booz, Azcuénaga y Solís

Mantenimiento en red de media tensión

ARROYO LEYES

• 11:30 a 13:30: RP1, Calle 40, Calle 58 y Calle 51

Mantenimiento de Subestación

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe Santo Tomé Arroyo Leyes
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