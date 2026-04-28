El último baile del Pulga: Colón prepara una despedida a la altura de su ídolo

El Brigadier López será escenario de un homenaje histórico para Luis Miguel Rodríguez. El 14 de junio, el pueblo de Colón celebrará a uno de los máximos emblemas de su historia.

Ya es oficial: el Pulga Rodríguez tendrá su partido despedida y será como su historia lo merece, en su casa. El estadio Brigadier General Estanislao López se vestirá de gala el próximo 14 de junio de 2026 desde las 18, para rendirle tributo a un futbolista que dejó una huella imborrable en Colón.

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Bajo el lema “El último baile del Pulga”, el evento promete ser mucho más que un partido: será una celebración cargada de emoción, recuerdos y reconocimiento a una carrera inolvidable.

Un formato especial y cargado de simbolismo en Colón

El encuentro tendrá un formato que conecta directamente con la página más gloriosa del club: “Campeones 2021 vs Amigos del Pulga”.

2026-04-28_170344 La despedida del Pulga Rodríguez en Colón ya tiene todo definido.

De un lado, estarán los héroes que lograron la histórica consagración en la Copa de la Liga 2021. Del otro, futbolistas que marcaron el camino del Pulga a lo largo de su trayectoria, compañeros, amigos y figuras invitadas.

Un cruce que mezcla nostalgia, identidad y pertenencia.

Mucho más que fútbol

La despedida no será solo un partido. El evento contará con shows en vivo, invitados especiales y múltiples sorpresas que acompañarán una jornada pensada para el hincha.

La organización anticipa un espectáculo integral, donde el fútbol será el eje, pero no el único protagonista. La idea es transformar la despedida en una verdadera fiesta sabalera.

Un ídolo que dejó su marca

Hablar del Pulga es hablar de talento, carisma y momentos inolvidables. Su paso por Colón quedó inmortalizado, especialmente por su rol clave en el título de 2021, donde fue líder dentro y fuera de la cancha.

Dueño de una técnica distinta y una personalidad única, Rodríguez construyó una conexión especial con la gente. De esas que no se explican, pero se sienten.

Una despedida que será multitudinaria

El Brigadier López se prepara para una jornada que promete tribunas colmadas, emoción a flor de piel y un reconocimiento masivo a uno de los grandes ídolos contemporáneos del club.

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Será, como anuncia el evento, un día para recordar y una historia para celebrar. El Pulga tendrá su último baile. Y Santa Fe entera quiere estar presente.