La reforma laboral es regresiva y expone a los trabajadores a una mayor desigualdad

El Sindicato de Camioneros de Santa Fe advirtió que la reforma aprobada en Diputados debilita la negociación colectiva y altera el equilibrio entre capital y trabajo.

Tras la aprobación en Diputados del proyecto de reforma laboral y luego de un paro nacional que contó con un fuerte nivel de acatamiento en todo el país, el Sindicato de Camioneros de Santa Fe fijó su posición institucional y advirtió sobre el impacto que las modificaciones propuestas pueden tener sobre la negociación colectiva, las condiciones de trabajo y el modelo sindical argentino. Desde la conducción destacaron el carácter contundente de la medida de fuerza y señalaron que el acompañamiento de los trabajadores expresa con claridad el rechazo al rumbo adoptado.

Asimismo, desde la conducción del gremio se reclama una mayor autocrítica a la dirigencia política, especialmente a aquellos sectores que históricamente se reivindicaron defensores del trabajo y no lograron consolidar políticas públicas que protegieran con firmeza a los trabajadores. Para la institución, la actual coyuntura no puede analizarse de manera aislada, sino como resultado de decisiones políticas previas que generaron descontento social y un escenario propicio para el avance de iniciativas regresivas en materia laboral.

No es modernización, es un cambio de modelo

Para el gremio, la discusión no es técnica sino política. Lo que está en debate es el modelo laboral argentino y el lugar que ocupa el trabajador dentro de la estructura económica.

La reforma aprobada modifica aspectos centrales del sistema vigente. Reduce y topa las indemnizaciones por despido, introduce los Fondos de Asistencia Laboral que alteran la responsabilidad directa del empleador frente a una desvinculación, habilita la ampliación de la jornada laboral junto con esquemas flexibles de compensación de horas y otorga prioridad a convenios por empresa o regionales por sobre los sectoriales. Además, limita el principio de ultraactividad, abre la posibilidad de suspender convenios ya homologados cuando se aleguen “distorsiones económicas” y amplía las restricciones al derecho de huelga mediante mayores exigencias de funcionamiento mínimo.

Para el Sindicato de Camioneros de Santa Fe, este conjunto de medidas no fortalece el empleo ni impulsa el desarrollo productivo, sino que debilita la negociación colectiva y fragmenta la fuerza organizada de los trabajadores. “El trabajador no negocia en igualdad si está solo. El sindicato es la herramienta que equilibra esa relación. Cuando se debilita la negociación colectiva, se fortalece el poder del empleador”, expresó el secretario general Juan Chulich.

El costo lo paga el trabajador

La conducción del gremio advierte que la idea de que la legislación laboral es el obstáculo para el crecimiento económico es un argumento que se repite históricamente y que nunca ha demostrado resultados sostenibles. “No es quitando derechos como se genera empleo. Cuando se abaratan los despidos y se flexibilizan las condiciones, el que absorbe el costo es el trabajador y su familia”, remarcan desde la institución.

Para Camioneros Santa Fe, la reforma altera el equilibrio entre capital y trabajo en favor de quienes ya concentran mayor poder económico, y debilita uno de los pilares del modelo sindical argentino: la negociación colectiva por actividad como garantía de igualdad dentro de cada sector.

Desde el gremio sostienen que la reforma debe invitar a una reflexión profunda del conjunto de los trabajadores argentinos. “Las leyes laborales no distinguen afiliaciones políticas. Cuando se reducen derechos, el impacto es general. Es momento de comprender que la organización y la unidad son las únicas herramientas para defender el trabajo”, indicaron.

Estado de alerta y defensa del modelo sindical

Tras el paro nacional recientemente realizado, que contó con un fuerte acatamiento en el sector, el gremio confirmó que se mantendrá en estado de alerta y evaluación permanente de las medidas a adoptar a nivel nacional.

“Los trabajadores demostraron que no están de acuerdo con este rumbo. Hay cosas que el sindicalismo no va a aceptar. Vamos a defender cada derecho conquistado con lucha y organización”, afirmó Chulich.

Finalmente, el Sindicato de Camioneros de Santa Fe reafirmó que el modelo sindical argentino no es un obstáculo, sino una herramienta de equilibrio social. “Cuando se debilita al sindicato, no se debilita a una estructura: se debilita la posibilidad de que el trabajador negocie con dignidad”, señalaron.

Desde la institución sostienen que la defensa del trabajo no es una consigna sectorial sino una condición indispensable para el equilibrio social, la estabilidad democrática y el desarrollo productivo del país. Por eso, el Sindicato de Camioneros de Santa Fe reafirma su compromiso con la organización colectiva, la negociación en igualdad de condiciones y la protección de cada derecho conquistado, convencido de que cuando se debilita al trabajador, se debilita también el entramado social que sostiene a la Nación.