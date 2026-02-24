Uno Santa Fe | Policiales | Santo

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Un motociclista de 23 años fue emboscado por dos delincuentes. La víctima debió ser trasladada al hospital Cullen. El hecho es investigado como tentativa de homicidio por el fiscal Estanislao Giavedoni

Juan Trento

Por Juan Trento

24 de febrero 2026 · 11:01hs
Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

José Busiemi/ UNO Santa Fe

Este martes, minutos antes de las tres de la madrugada, en la esquina de 12 de Septiembre y Malvinas Argentinas, en la ciudad de Santo Tomé, un motociclista fue emboscado desde la oscuridad por dos delincuentes que intentaron asaltarlo. La víctima reaccionó esquivándolos y acelerando, pero los atacantes efectuaron varios disparos y uno de los proyectiles lo impactó en el glúteo izquierdo.

El joven fue trasladado herido por un vecino hasta el Samco de Santo Tomé, donde recibió las primeras curaciones y luego fue derivado al hospital Cullen de la capital provincial. Efectivos de Orden Público iniciaron la investigación del ataque.

Tentativa de homicidio

Los médicos del Samco santotomesino, tras escuchar el relato de la víctima —identificada como Gabriel Saucedo, de 23 años—, dieron aviso a los policías de la Comisaría 12ª, que arribaron minutos después y tomaron declaración al herido.

Con los datos aportados, los uniformados realizaron una constatación ocular en la esquina de Malvinas Argentinas y 12 de Septiembre, además de relevar posibles testigos —pese a tratarse de plena madrugada— y verificar la existencia de cámaras de videovigilancia, tanto públicas como privadas.

De acuerdo con el testimonio del joven, el hecho fue caratulado como tentativa de homicidio.

Peritajes criminalísticos

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez dio intervención al fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación, Estanislao Giavedoni.

El funcionario judicial ordenó un informe médico sobre el estado de salud del joven, la profundización de la búsqueda de testigos y el relevamiento de imágenes de las cámaras de seguridad de la zona.

Además, dispuso la realización de los peritajes criminalísticos de rigor, que estuvieron a cargo de los agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

Santo motociclista baleado
