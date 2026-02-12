Tras el lanzamiento de su nuevo álbum Todo por un beso, Emanero anuncia su gira internacional que lo llevará por distintas ciudades de Latinoamérica y Europa. En el marco de la misma y junto a Harlem Shows, el artista nos regalará tres noches únicas a puro romanticismo. Las mismas son el viernes 8 de mayo en Paraná (Hierlam XL), el sábado 9 de mayo en Rafaela (Sala 9) y el lunes feriado 17 de agosto (Estadio Cubierto Club A. Unión).
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"
El artista recorrerá las plazas más importantes de la región de la mano de Harlem Shows. Paraná, Rafaela y Santa Fe son las ciudades elegidas para brindar un show atravesado por historias, emociones y canciones que ya son parte de miles de vidas. Las entradas estarán disponibles a partir de este jueves 12 a las 16 hs a través de www.harlem.com.ar.
Los shows forman parte del tour presentación de “Todo por un Beso”, un proyecto conceptual que explora el amor en todas sus formas y marca una nueva etapa en la carrera del artista.
Todo por un beso reúne una colección de canciones que reflejan la madurez artística de Emanero, atravesando distintos climas y ritmos —desde baladas hasta merengues—, con letras que ponen en primer plano la emoción, las historias y los vínculos.
El álbum incluye colaboraciones con David Bisbal, Luciano Pereyra, L-Gante, Ángela Leiva y otros invitados. Entre ellas se destaca La Peligrosa, junto a Bisbal y Pereyra, una canción que simboliza el encuentro de mundos y refuerza la capacidad del artista para conectar generaciones a través de la música.
Sobre Emanero
Federico Giannoni, conocido artísticamente como Emanero, es uno de los artistas más versátiles y auténticos de la música argentina. Cantante, compositor y productor, logró construir una identidad única que conecta lo popular con lo contemporáneo y atraviesa generaciones a través de la emoción, las historias y la canción.
Con el paso del tiempo, se apropió de un concepto que marcó un antes y un después en su carrera y en la música argentina: Runfla. En la obra de Emanero, Runfla se refiere a las colaboraciones que reúnen artistas de diferentes generaciones y estilos en un mismo lenguaje musical. Este concepto se expandió más allá de lo artístico, convirtiéndose en una estética, una gira y un álbum completo: una experiencia colectiva donde confluyen distintas voces, géneros y emociones, siempre desde lo popular y lo auténtico.
De este universo surgieron hits como “Bandido”, “Atorrante”, “Adicto” y “Sinvergüenza”, que superaron los 500 millones de streams y le valieron a Emanero el Premio Gardel a Mejor Canción Tropical en 2024.
En 2026, Emanero presenta su nuevo álbum “Todo por un beso”, un proyecto conceptual que celebra el amor y los vínculos desde distintas miradas. El disco combina baladas, merengues reflejando su versatilidad y madurez musical. Incluye colaboraciones con David Bisbal, Luciano Pereyra, L-Gante, Ángela Leiva y otros invitados, ampliando aún más su universo artístico.
El lanzamiento llega junto con el anuncio de su gira internacional, que lo llevará por toda Latinoamérica y Europa, consolidando su expansión y reafirmando su lugar como un referente de un sonido que atraviesa todas las generaciones.
Dónde conseguir las entradas
Las entradas se podrán adquirir a partir de este jueves 12 de febrero a las 16 hs con tarjeta de crédito o débito a través de www.harlem.com.ar a partir de $60.000 más service charge. Además, podrás abonar en 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito a través de Mercado Pago.
También podrás adquirir tickets físicos en efectivo (sin costo de servicio) en Tienda Unión (Av. López y Planes 3553, Santa Fe), en Terco Tour (25 de mayo 453, Paraná) y en Amadeus (Córdoba 1369, Rosario).