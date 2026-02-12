Uno Santa Fe | Escenario | Emanero

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

El artista recorrerá las plazas más importantes de la región de la mano de Harlem Shows. Paraná, Rafaela y Santa Fe son las ciudades elegidas para brindar un show atravesado por historias, emociones y canciones que ya son parte de miles de vidas. Las entradas estarán disponibles a partir de este jueves 12 a las 16 hs a través de www.harlem.com.ar.

Tras el lanzamiento de su nuevo álbum Todo por un beso, Emanero anuncia su gira internacional que lo llevará por distintas ciudades de Latinoamérica y Europa. En el marco de la misma y junto a Harlem Shows, el artista nos regalará tres noches únicas a puro romanticismo. Las mismas son el viernes 8 de mayo en Paraná (Hierlam XL), el sábado 9 de mayo en Rafaela (Sala 9) y el lunes feriado 17 de agosto (Estadio Cubierto Club A. Unión).

Los shows forman parte del tour presentación de “Todo por un Beso”, un proyecto conceptual que explora el amor en todas sus formas y marca una nueva etapa en la carrera del artista.

Todo por un beso reúne una colección de canciones que reflejan la madurez artística de Emanero, atravesando distintos climas y ritmos —desde baladas hasta merengues—, con letras que ponen en primer plano la emoción, las historias y los vínculos.

El álbum incluye colaboraciones con David Bisbal, Luciano Pereyra, L-Gante, Ángela Leiva y otros invitados. Entre ellas se destaca La Peligrosa, junto a Bisbal y Pereyra, una canción que simboliza el encuentro de mundos y refuerza la capacidad del artista para conectar generaciones a través de la música.

Sobre Emanero

Federico Giannoni, conocido artísticamente como Emanero, es uno de los artistas más versátiles y auténticos de la música argentina. Cantante, compositor y productor, logró construir una identidad única que conecta lo popular con lo contemporáneo y atraviesa generaciones a través de la emoción, las historias y la canción.

Con el paso del tiempo, se apropió de un concepto que marcó un antes y un después en su carrera y en la música argentina: Runfla. En la obra de Emanero, Runfla se refiere a las colaboraciones que reúnen artistas de diferentes generaciones y estilos en un mismo lenguaje musical. Este concepto se expandió más allá de lo artístico, convirtiéndose en una estética, una gira y un álbum completo: una experiencia colectiva donde confluyen distintas voces, géneros y emociones, siempre desde lo popular y lo auténtico.

De este universo surgieron hits como “Bandido”, “Atorrante”, “Adicto” y “Sinvergüenza”, que superaron los 500 millones de streams y le valieron a Emanero el Premio Gardel a Mejor Canción Tropical en 2024.

En 2026, Emanero presenta su nuevo álbum “Todo por un beso”, un proyecto conceptual que celebra el amor y los vínculos desde distintas miradas. El disco combina baladas, merengues reflejando su versatilidad y madurez musical. Incluye colaboraciones con David Bisbal, Luciano Pereyra, L-Gante, Ángela Leiva y otros invitados, ampliando aún más su universo artístico.

El lanzamiento llega junto con el anuncio de su gira internacional, que lo llevará por toda Latinoamérica y Europa, consolidando su expansión y reafirmando su lugar como un referente de un sonido que atraviesa todas las generaciones.

Dónde conseguir las entradas

Las entradas se podrán adquirir a partir de este jueves 12 de febrero a las 16 hs con tarjeta de crédito o débito a través de www.harlem.com.ar a partir de $60.000 más service charge. Además, podrás abonar en 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito a través de Mercado Pago.

También podrás adquirir tickets físicos en efectivo (sin costo de servicio) en Tienda Unión (Av. López y Planes 3553, Santa Fe), en Terco Tour (25 de mayo 453, Paraná) y en Amadeus (Córdoba 1369, Rosario).

