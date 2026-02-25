Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón lleva su futsal a la órbita AFA desde 2026

Un salto estructural que marca un antes y un después en su proyecto deportivo, Colón confirmó que su disciplina ingresará a los torneos organizados por la AFA.

Ovación

Por Ovación

25 de febrero 2026 · 16:06hs
Colón lleva su futsal a la órbita AFA desde 2026

Colón oficializó una decisión estratégica: el futsal rojinegro competirá desde 2026 en los torneos organizados por la AFA, integrándose al sistema nacional de competencia. La determinación consolida un proceso de crecimiento sostenido y proyecta a la disciplina hacia un escenario de mayor exigencia reglamentaria y deportiva.

Salto institucional y encuadre reglamentario

La incorporación a las competencias de la Asociación del Fútbol Argentino no solo implica un cambio de calendario, sino también de estructura. Participar bajo la órbita de AFA supone adecuaciones administrativas, cumplimiento de licencias, inscripción de planteles en el sistema COMET y adaptación a los reglamentos técnicos vigentes, tanto en categorías formativas como en Primera División.

El anuncio fue comunicado oficialmente por la institución, que destacó el crecimiento de la disciplina en los últimos años y remarcó que en las próximas semanas se brindarán precisiones sobre formato de competencia, divisiones involucradas y planificación deportiva.

De proyecto interno a competencia nacional

El futsal sabalero venía consolidando su base con trabajo formativo, captación y armado de planteles competitivos. El salto a la órbita AFA representa el ingreso a un ecosistema de mayor profesionalización, con calendarios extensos, viajes interjurisdiccionales y estándares superiores en materia de arbitraje, logística y organización.

Desde el club subrayaron que se trata de “un paso histórico que refleja el compromiso y el crecimiento sostenido del futsal dentro de la institución”, poniendo el foco en un desarrollo que ya no se limita al ámbito local.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/2026649063500714237?s=20&partner=&hide_thread=false

LEER MÁS: "Es difícil de comprobar que Emelec indujo a Neris a romper el contrato con Colón"

Desafío deportivo y proyección

Competir en torneos nacionales exigirá elevar la vara en términos tácticos y físicos: mayor intensidad de juego, transiciones más rápidas, optimización del balón parado y rotaciones cortas para sostener el ritmo. Además, el contexto AFA implica enfrentarse a estructuras consolidadas que llevan años en el circuito.

Para Colón, la decisión no solo amplía su mapa deportivo, sino que fortalece su identidad polideportiva. El 2026 marcará el inicio de una etapa en la que el futsal rojinegro buscará instalarse en la escena nacional con un proyecto integral que combine formación, competitividad y pertenencia institucional.

Colón AFA Futsal
