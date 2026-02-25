Capibaras XV ya puso el foco en el choque frente a Cobras

Tras el triunfo ante Peñarol en Rosario, Capibaras XV jugará el próximo sábado a las 18.30 frente a Cobras de Brasil en las instalaciones de Santa Fe Rugby

Tras el resonante triunfo ante el vigente campeón de la categoría, Peñarol, Capibaras XV tuvo un debut soñado dentro del Súper Rugby Américas 2026, con una goleada de 34-7 ante un colmado Hipódromo de Rosario. Ahora se viene la segunda presentación de la franquicia litoraleña, y lo hará nada más ni nada menos que en las instalaciones que Santa Fe Rugby posee en Sauce Viejo. Mucha expectativa por la presentación en la capital provincial.

Ya quedó atrás la importante victoria que logró Capibaras XV sobre Peñarol de Uruguay en el debut oficial en el Súper Rugby Américas por 34 a 7, y ahora el foco está puesto en el segundo compromiso, que será muy duro y en el que ya hay mucha expectativa debido a que se jugará en las instalaciones que Santa Fe Rugby posee en Sauce Viejo.

Es importante señalar que ya se encuentran a la venta los tickets en los clubes de la Unión Santafesina de Rugby para el primer partido oficial en la ciudad de Santa Fe. Comprando tu entrada te aseguras tu lugar y ayudas al club al que perteneces. No es momento de perderse el partido del equipo de la región, resaltando que los menores de 14 con la camiseta de su club no abonan entrada y el valor de la general es de 10.000 pesos.

La segunda fecha del Súper Rugby Américas para Capibaras está previsto que se mida frente a Cobras de Brasil, elenco en el cual estuvo trabajando en los últimos años el ex primera línea de Los Pumas, y Universitario de Santa Fe, Maximiliano Chinchu Bustos, quien ahora está a cargo de la escuadra litoraleña.

El elenco con base en San Pablo viene de jugar el pasado lunes en cancha de Córdoba Athletic, en barrio Jardín Espinoza de la ciudad de Córdoba, en el cual cayó frente a Dogos XV por un ajustado 21 a 19. Por lo tanto, no hay equipo fácil o accesible, son todos duros, y muestra de ello fue lo visto en Córdoba. Capibaras tomó nota, y sabrá que hacer frente al cuadro que representa a Brasil.

image El santafesino Manuel Bernstein es uno de los capitanes de la franquicia litoraleña que ya puso el foco en Cobras de Brasil.

Tras pasar la primera fecha, se armó el XV ideal del certamen, y Capibaras XV metió cuatro jugadores en dicha selección. Se trató del segunda línea rafaelino Lorenzo Colidio, el capitán Ignacio Gandini, y los backs Ignacio Dogliani y el paranaense Franco Reossetto. Sin dudas, un buen comienzo, con triunfo y en la consideración cuatro elementos del equipo litoraleño.

Ignacio Gandini, capitán de Capibaras, señaló que con Peñarol "Fue un partido de menor a mayor como lo habíamos planteado en la semana. Sabíamos que el primer partido iba a ser muy difícil, así que los dos amistosos nos sirvieron y mucho para entrar en rodaje".

El tercera línea formado en Duendes de Rosario afirmó que "trabajamos y mucho durante la semana. Realmente hicimos hincapié en las formaciones fijas y también sobre el juego en sí, con las ganas que demostramos para aprovechar las oportunidades que se fueron dando. Vamos a tratar de quedarnos con todo lo bueno, pero también vamos a hacer foco en lo que tenemos que mejorar porque el torneo es muy largo".

Capibaras XV vs. Cobras de Brasil

Sábado 28 de febrero, 18.30 horas

Generales $12.000

Menores hasta 14 años $6.000

Experiencia Capibaras $50.000

-Resultados primera fecha:

Tarucas 41- Selknam 13

Yacaré 17- Pampas 30

Capibaras 34- Peñarol 7

Dogos XV 21- Cobras 19

-Posiciones Súper Rugby Américas: Tarucas, Capibaras y Pampas 5; Dogos XV 4; Cobras 1; Yacaré, Peñarol y Selknam 0.