El Torneo Dos Orillas de hockey se pondrá en marcha el 14 de marzo

El Torneo Dos Orillas que juegan elencos santafesinos y entrerrianos tiene su hoja de ruta. Se jugará con 12 equipos en la Zona Campeonato, y en el ascenso, serán 19

25 de febrero 2026 · 09:14hs
Se viene el comienzo del Torneo Dos Orillas el cual es organizado en forma conjunta por la Asociación Santafesina y la Federación Entrerriana de Hockey. El certamen interasociaciones ya tiene su hoja de ruta definida, ya que se pondrá en marcha el 14 de marzo y se extenderá hasta el 27 de junio venidero. Participarán 31 equipos, de loas 12 lo harán en la Zona Campeonato, y 19, en el ascenso.

El Torneo Dos Orillas con todo diagramado

El certamen dará comienzo el 14 de marzo y se extenderá hasta el 27 de junio. Habrá 31 equipos, se incorporan Estudiantes Blanco y Universitario al máximo estamento ante los ascensos que alcanzaron la temporada pasada.

Hay nuevos habitantes. Se trata de La Paz Hockey Club, El Quillá Blanco, Santa Fe Rugby C y Diamantino. La Zona Campeonato la integran El Quillá, CRAI, Estudiantes de Paraná, Banco Provincial, Rowing, Talleres, SFRC, La Salle Jobson, Alma Juniors de Esperanza, Paracao, Estudiantes Blanco y Universitario de Santa Fe.

Jugarán una sola rueda a once fechas. Los equipos que finalicen en el primer y segundo puesto solo de primera accederán a una Súper Final. Aquellas formaciones que terminen en el undécimo y duodécimo lugar descenderán. Los que culminen noveno y décimo, disputarán la fase permanencia contra los que ocupen el segundo puesto de la Zona Ascenso B I y B II.

El segundo nivel del certamen interasociaciones

En esa divisional previa al círculo superior, habrá 19 elencos. La B I la forman Tilcara, Colón, Santa Fe RC “B”, Talleres Blanco, Capibá RC, Unión, Argentino de San Carlos (SIN Sub19), Club Unión Agrarios Cerrito (SIN Sub19), La Paz Hockey Club (SIN Sub19) y El Quillá Blanco (SIN Primera).

En la B II están: Colón de San Justo, CRAI Blanco, El Quillá Amarillo, CRAR, Rowing Blanco, Estudiantes Amarillo, Atlético Franck (SIN Sub19), Diamantino (Primera) y Santa Fe RC “C” (SIN Reserva, Primera y Sub12).

En el segundo estamento, sólo los equipos con línea completa este año podrán ascender, privilegio que tendrán los que ocupen el primer puesto en cada una de las zonas. Luego, vendrá la fase permanencia. Se dará a un solo partido en cancha neutral (superficie de agua), misma sede que la Súper Final. El noveno de la Zona Campeonato enfrentará al segundo del Ascenso B II.

El décimo de la Zona Campeonato se las verá contra el segundo del Ascenso B I. Los ganadores adquieren el derecho a jugar Zona Campeonato. En ambos niveles, las demás categorías (desde Reserva a Sub14) se definirán por sumatoria de puntos. La Sub12 continúa siendo formativa no competitiva (sin tabla de posiciones).

Torneo Dos Orillas hockey
