La historia del exjugador de Unión: fue expulsado en su debut y apareció en la tribuna de GH

Dylan Gissi, con pasado en Unión, volvió a ser noticia por motivos extra futbolísticos: fue expulsado en el debut del torneo y reapareció en Gran Hermano.

El defensor Dylan Gissi , con pasado en Unión , volvió al centro del debate tras reconocer públicamente el cobro de dinero por un resultado favorable en la Primera Nacional. Luego, fue expulsado en la primera fecha de 2026 con Nueva Chicago y días más tarde apareció en la tribuna de Gran Hermano, donde ingresó su pareja.

La polémica se originó por declaraciones textuales que no dejaron margen para interpretaciones. En una entrevista, Gissi afirmó: “Atlético de Rafaela nos dio cinco millones de pesos por ganarle a Brown de Adrogué”. El partido al que hizo referencia se disputó en septiembre de 2024 y terminó 1-0, resultado que incidió directamente en la pelea por la permanencia en la Primera Nacional.

El defensor también agregó: “Eso pasa en todas las categorías”, naturalizando una práctica históricamente discutida en el ambiente. Si bien luego intentó bajar el tono asegurando que creía en la “honestidad e integridad del fútbol”, el reconocimiento explícito de un incentivo económico generó un fuerte impacto mediático y disciplinario.

El revuelo derivó en su apartamiento del plantel en el que militaba en ese momento, en medio de una investigación interna y cuestionamientos cruzados dentro del Ascenso.

Expulsión en el debut 2026

Ya como jugador de Nueva Chicago, Gissi fue titular en la primera fecha del torneo 2026 de la Primera Nacional. En ese encuentro vio la tarjeta roja tras una acción defensiva en un duelo de alta fricción, dejando a su equipo en inferioridad numérica. La expulsión profundizó un contexto personal complejo, atravesado por la exposición pública y el desgaste institucional.

LEER MÁS: Alerta roja en Unión: la inhibición inesperada de FIFA por José Ángulo

Su paso por Unión

Antes de este episodio, el zaguero central había tenido un ciclo en Unión, donde se desempeñó como marcador central en una estructura que priorizaba el orden táctico y la fortaleza aérea. Su perfil físico y capacidad en el juego aéreo fueron rasgos salientes durante su estadía en Santa Fe, dentro de una carrera que combinó experiencia en distintas categorías del fútbol argentino.

Días después de la expulsión, su imagen volvió a viralizarse al ser captado en la tribuna de Gran Hermano, reality al que ingresó su pareja. Más allá del cruce entre vestuario y prime time, el eje sigue siendo deportivo: una confesión puntual sobre un partido de 2024 que reabrió el debate sobre los incentivos y dejó a un ex Unión en el centro de la escena del Ascenso.