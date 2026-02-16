Uno Santa Fe | Policiales | Federal

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

Se trató de una investigación que fue la consecuencia de la aprehensión de un hombre dedicado a la venta de drogas a domicilio. Así, pesquisas de la DFI San Francisco, Córdoba, llegaron a un clan familiar dedicado a la venta barrial

Juan Trento

16 de febrero 2026 · 12:02hs
Este fin de semana, pesquisas del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) en San Francisco, provincia de Córdoba, de la Policía Federal Argentina (PFA), en el marco del Plan Bandera para combatir el narcotráfico en la provincia de Santa Fe, ejecutaron allanamientos en el barrio Acapulco de la localidad de Josefina, en el departamento Castellanos.

Tras la irrupción en distintos inmuebles, fueron aprehendidas cuatro personas —tres mujeres y un hombre— presuntamente dedicadas a la venta barrial de drogas.

Durante el procedimiento fueron secuestrados 600 mil pesos en efectivo, 25 balas calibre 9 milímetros (munición de guerra), un cargador, 11 teléfonos celulares y una tablet.

El principio de la investigación

En el mes de enero, pesquisas de la DFI de la Federal aprehendieron en la localidad de Josefina a un hombre que transportaba decenas de dosis de cocaína fraccionadas y acondicionadas para la venta y el consumo.

El procedimiento, por sus características de microtráfico, fue informado a los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Carlos Vottero y Analía Abreú, quienes ordenaron profundizar la investigación para establecer el circuito de comercialización de la droga y determinar las responsabilidades en la recepción, fraccionamiento y venta.

El clan familiar

La etapa investigativa, que se extendió durante más de tres semanas, dejó al descubierto a los integrantes de un clan familiar dedicado a la venta de estupefacientes desde su vivienda particular en el barrio Acapulco de Josefina, las 24 horas del día.

Una guardia encubierta permitió fotografiar y filmar los movimientos en el lugar, constatando que personas llegaban de día y de noche, ingresaban al inmueble, permanecían unos minutos y luego se retiraban, lo que reforzó la hipótesis de la comercialización de drogas al menudeo.

Aprehensiones y secuestros

Con los elementos probatorios reunidos, los federales solicitaron las órdenes de allanamiento, que fueron otorgadas por la Justicia.

Durante los procedimientos realizados este fin de semana, irrumpieron en la vivienda, aprehendieron a los cuatro principales investigados y secuestraron estupefacientes, dinero en efectivo, municiones de guerra y otros elementos vinculados a la venta minorista de drogas.

Delito imputado

La novedad fue informada a la Jefatura de la PFA y a los fiscales Vottero y Abreú, quienes ordenaron que los cuatro aprehendidos continúen privados de su libertad, sean debidamente identificados y se les forme causa como presuntos autores de infracción a la ley provincial de Santa Fe de Microtráfico N° 14.239.

Respecto de los elementos secuestrados, se dispuso que se mantenga una estricta cadena de custodia.

