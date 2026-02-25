Finalizó la fase de grupos en la Liga Nacional Femenina en Mendoza

Banco Provincial se impuso a Mendoza de Regatas, y Unión lo hizo ante Gimnasia y Tiro de Salta. Ambos lograron el boleto para jugar los play offs del certamen

Una gran campaña hizo Banco Provincial en la fase de grupos de la Liga Nacional Femenina que le permitió pasar a jugar por el ascenso.

Jornada positiva tuvieron los equipos santafesinos que compiten en la Liga Nacional de Vóley Femenina que organiza la FeVA y que se disputa en la provincia de Mendoza. Por la 7° y última fecha de la etapa de grupos, ambos representantes de la Asociación Santafesina lograron el pasaje a los play offs de la competencia nacional.

Por la 7° fecha de la Zona A, en el estadio Mauricio Tanto Montrull, Banco Provincial derrotó a Mendoza de Regatas por 3 a 1 bajo los arbitrajes de Tomás Esnal y Priscila Ruiz Díaz. La victoria de las chicas de barrio Guadalupe sobre las mendocinas se produjo con parciales de 25-17, 16-25, 16-25 y 11-25.

Las chicas santafesinas demostraron carácter, juego y corazón para quedarse con un triunfo más que importante sobre las mendocinas y refrendó su clasificación entre los ocho mejores. El equipo trabajó con la misma humildad y la energía que las hizo cumplir un gran desempeño en la competencia nacional. Ahora viene un nuevo desafío, en busca del gran objetivo.

Es importante destacar que Banco Provincial se impuso en seis de los siete compromisos jugados en la etapa de grupos, ya que solamente cayó frente a Tucumán de Gimnasia por 3 a 2 en la segunda fecha. Ante la selección Argentina y Brujas de Misiones lo hizo en sets corridos; ante San José de Entre Ríos, Municipalidad de General San Martín y Universitario de Córdoba fue por 3 a 1.

La escuadra santafesina conducida por Juan Pablo Rivero presentó la siguiente alineación: Manuela Trevigniani, María Cielo Abrego, Ana Torres, Emilia Pisan Sincovich, Ana Paula Ortiz, Valentina González, Ileana Leyendeker, Candela Clebot, Valentina Carranza, Valentina Trevignani, Agostina Villagra, Sofía Yacovella, Jazmón Molli (capitán) y Joaquina Ramírez.

image Pese al desempeño irregular, Unión superó a Gimnasia y Tiro y también clasificó a los play offs.

Por su parte, en la Zona B, Unión de Santa Fe, jugó un gran partido, ante un muy duro rival, que dio una batalla descomunal, pero al que pudo vencer por 3 a 0, y que resultó ser Gimnasia y Tiro de Salta. La victoria de las Tatengas fue con parciales de 31-29, 25-21 y 25-20. Igualmente, logró meterse entre los ocho mejores de la competencia.

Unión tuvo una campaña irregular en la fase de grupos, con tres triunfos; ante las salteñas, Ciudad de Nieva de Jujuy y Almafuerte de Córdoba, y cuatro derrotas, frente a San Martín de Formosa, Monteros Vóley, General San Martín Pacífico y Glorias Argentinas de Buenos Aires. Culminó en la cuarta posición y eso le permitió la clasificación a los play offs.

La escuadra dirigida por Rodrigo Vera alistó a: Catalina Colmenares (capitán), Julieta Galván, Bianca Luján Perotti, Lola Peña, Candela Varela, Brenda Castillo, Alejandra De Filippi, Guillermina Bertone, Dominique Corsario, Valentina Riboldi, Valentina Picchi, Lucila Schegtel, Renata Botta y Gianela Albornoz.

Play Off Liga Nacional Femenina

Tucumán de Gimnasia vs. Unión de Santa Fe

San Martín de Formosa vs. Regatas de Mendoza

General San Martín Pacífico vs. Banco Provincial de Santa Fe

Universitario de Córdoba vs. Glorias Argentinas