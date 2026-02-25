El gobernador Pullaro presentó la modernización del autódromo de Rafaela

El Turismo Carretera regresa al autódromo de la ciudad de Rafaela, y el gobernador Maximiliano Pullaro anunció la modernización del ovalo de la velocidad

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, presentó un plan de modernización del autódromo Ciudad de Rafaela con el objetivo de garantizar el retorno del Turismo Carretera a esa ciudad en 2026 . El acuerdo tripartito celebrado entre el Gobierno de Santa Fe, la Municipalidad de Rafaela y el Club Atlético de Rafaela, con el acompañamiento de inversores privados, apunta a ejecutar las obras necesarias para que el histórico circuito vuelva a ser sede del Turismo Carretera y se consolide como emblema deportivo, turístico y productivo de la región.

Pullaro presentó la modernización del Autódromo Ciudad de Rafaela y anunció el regreso del TC a la región. El plan de obras será financiado mediante un esquema público-privado entre la Provincia, el Municipio, el Club Atlético de Rafaela e inversores del sector, con el objetivo de que el TC regrese este año al histórico circuito oval.

“Vuelve el Turismo Carretera a Rafaela, vuelve el Turismo Carretera a la provincia”, anunció Pullaro al presentar las obras, al tiempo que aseguró: “Estamos convencidos que la provincia que queremos sale adelante si los santafesinos trabajamos juntos por objetivos superadores”.

El gobernador destacó la importancia de los trabajos, para los cuales “el Gobierno Provincial hace un aporte inconmensurable”, con el objetivo de que “haya movimiento económico, vuelva el turismo y así conseguir que Santa Fe sea el lugar donde las personas de todo el país disfruten”.

De la actividad en el Autódromo Ciudad de Rafaela participaron el intendente de Rafaela, Leonardo Viotti; el presidente del Consejo Directivo del Club Atlético de Rafaela, Francisco Paravano; el senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo; y la secretaria de Turismo de la provincia, Marcela Aeberhard.

image El gobernador de la provincia anunció que el fin de semana del 20 y 21 de junio la categoría más convocante del automovilismo llega a Rafaela.

La intervención -que se ejecutará mediante una inversión público-privada- surge de un plan requerido por la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC) y se materializa a partir de un acuerdo entre las partes interesadas en que la ciudad recupere la histórica prueba.

En una primera etapa, la Secretaría de Infraestructura, Servicios y Ambiente municipal ya ejecutó tareas de movimiento de suelo y desmonte que habilitan al club a construir el contrapiso de hormigón exigido por la ACTC para un nuevo playón de boxes. Esta obra es considerada clave para mejorar la operatividad de los equipos y elevar los estándares del circuito.

El plan contempla además intervenciones complementarias en materia de seguridad y funcionalidad del predio: la construcción de un sector de salud, la adecuación de accesos, la ampliación de áreas operativas, mejoras en sectores destinados a prensa y equipos, y refacciones generales en la infraestructura del autódromo.

Las autoridades provinciales remarcan que este esquema de cooperación público-privada busca recuperar a Rafaela como plaza estable del TC, luego de que la categoría no compitiera allí en 2025.