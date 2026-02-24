Uno Santa Fe | Policiales | joven

Balearon a un joven en el asentamiento irregular del kilómetro 14 de la Ruta Nacional 168, en el ex Atracadero de la Balsa

La víctima fue un joven de 21 años. Fue trasladado de urgencia al hospital Cullen y quedó internado fuera de peligro

Juan Trento

Por Juan Trento

24 de febrero 2026 · 08:17hs
Los pasillos del hospital Cullen de Santa Fe

gentileza

Los pasillos del hospital Cullen de Santa Fe

Esta madrugada de martes, minutos antes de la 1, ingresó al hospital Cullen de Santa Fe S. A., de 21 años, con un impacto de bala en una de sus axilas. El joven fue trasladado en un patrullero del Comando Radioeléctrico de la Costa. Cuando los policías arribaron al ex Atracadero de la Balsa, a la altura del kilómetro 14 sobre la Ruta Nacional 168, la víctima se encontraba ensangrentada. Ante la gravedad del cuadro y el potencial riesgo de muerte, los oficiales decidieron trasladarlo de inmediato al nosocomio.

Urgente traslado

Los dos efectivos que llevaron al herido lo hicieron con sirenas y balizas encendidas. Además, solicitaron colaboración a los operadores de la Central de Emergencias 911 para que alertaran a los médicos sobre el ingreso de un herido de bala en una zona vital y con abundante sangrado.

Al arribar a la explanada del hospital público, S. A., de 21 años, fue trasladado en camilla hasta el shockroom, donde fue revisado y asistido por médicos del servicio de Emergentología. Los profesionales constataron que el disparo presentaba orificio de entrada y de salida. Tras estabilizarlo, le realizaron las curaciones correspondientes y lo dejaron internado en observación. Posteriormente, confirmaron que se encontraba fuera de peligro.

En paralelo, otros efectivos del Comando Radioeléctrico de la Costa se dirigieron al asentamiento ubicado a la vera del kilómetro 14 de la Ruta Nacional 168 para investigar el origen de la agresión y establecer la identidad del autor del disparo.

Estado de salud de la víctima

La novedad sobre el ataque fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe. Desde allí dieron intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó la elaboración de un informe médico sobre el estado de salud del joven y dispuso profundizar la investigación para identificar y posteriormente aprehender al responsable del ataque.

• LEER MÁS: Dos jóvenes murieron en un choque fatal en la ruta 1 en Arroyo Leyes

joven Ruta Nacional 168 baleado
Noticias relacionadas
alcoholemia positiva y agresion: tres detenidos por golpear a un inspector municipal en avenida freyre y bulevar pellegrini

Alcoholemia positiva y agresión: tres detenidos por golpear a un inspector municipal en avenida Freyre y bulevar Pellegrini

policias auxiliaron a dos hermanos de 10 y 11 anos que recibieron una descarga electrica y los trasladaron al samco de rincon

Policías auxiliaron a dos hermanos de 10 y 11 años que recibieron una descarga eléctrica y los trasladaron al Samco de Rincón

El lugar donde fue encontrado el cuerpo en el arroyo Colorado.

Hallaron muerta a la mujer que había desaparecido en medio del temporal en Paraná

Las armas y la droga secuestrada en Villa Gobernador Gálvez

Villa Gobernador Gálvez: tres aprehendidos tras un tiroteo entre vendedores de droga; secuestraron armas de guerra y cocaína

Lo último

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña itinerante de vacunación

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña itinerante de vacunación

Quedó habilitado el tercer carril de la autopista Santa Fe-Rosario y licitan el segundo tramo: Esta Provincia apuesta a la obra pública

Quedó habilitado el tercer carril de la autopista Santa Fe-Rosario y licitan el segundo tramo: "Esta Provincia apuesta a la obra pública"

Colegios privados de Santa Fe estiman que las cuotas subirán entre 5 y 6% para el inicio del ciclo lectivo

Colegios privados de Santa Fe estiman que las cuotas subirán entre 5 y 6% para el inicio del ciclo lectivo

Último Momento
La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña itinerante de vacunación

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña itinerante de vacunación

Quedó habilitado el tercer carril de la autopista Santa Fe-Rosario y licitan el segundo tramo: Esta Provincia apuesta a la obra pública

Quedó habilitado el tercer carril de la autopista Santa Fe-Rosario y licitan el segundo tramo: "Esta Provincia apuesta a la obra pública"

Colegios privados de Santa Fe estiman que las cuotas subirán entre 5 y 6% para el inicio del ciclo lectivo

Colegios privados de Santa Fe estiman que las cuotas subirán entre 5 y 6% para el inicio del ciclo lectivo

Banco Provincial ganó y aseguró su lugar en la próxima ronda

Banco Provincial ganó y aseguró su lugar en la próxima ronda

Balearon a un joven en el asentamiento irregular del kilómetro 14 de la Ruta Nacional 168, en el ex Atracadero de la Balsa

Balearon a un joven en el asentamiento irregular del kilómetro 14 de la Ruta Nacional 168, en el ex Atracadero de la Balsa

Ovación
Banco Provincial ganó y aseguró su lugar en la próxima ronda

Banco Provincial ganó y aseguró su lugar en la próxima ronda

Marcelo Gallardo anunció que dejará de ser el técnico de River

Marcelo Gallardo anunció que dejará de ser el técnico de River

La AFA anunció que no habrá fútbol en la primera semana de marzo en respaldo a Tapia

La AFA anunció que no habrá fútbol en la primera semana de marzo en respaldo a Tapia

Números que explican por qué Unión derrotó a Aldosivi en el 15 de Abril

Números que explican por qué Unión derrotó a Aldosivi en el 15 de Abril

Matías Muñoz, reflexivo en Colón: El empate sirve, pero hay que hacerlo valer en casa

Matías Muñoz, reflexivo en Colón: "El empate sirve, pero hay que hacerlo valer en casa"

Policiales
Dos jóvenes murieron en un choque fatal en la ruta 1 en Arroyo Leyes

Dos jóvenes murieron en un choque fatal en la ruta 1 en Arroyo Leyes

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Escenario
Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años