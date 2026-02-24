Balearon a un joven en el asentamiento irregular del kilómetro 14 de la Ruta Nacional 168, en el ex Atracadero de la Balsa

La víctima fue un joven de 21 años. Fue trasladado de urgencia al hospital Cullen y quedó internado fuera de peligro

Esta madrugada de martes, minutos antes de la 1, ingresó al hospital Cullen de Santa Fe S. A., de 21 años, con un impacto de bala en una de sus axilas. El joven fue trasladado en un patrullero del Comando Radioeléctrico de la Costa. Cuando los policías arribaron al ex Atracadero de la Balsa, a la altura del kilómetro 14 sobre la Ruta Nacional 168, la víctima se encontraba ensangrentada. Ante la gravedad del cuadro y el potencial riesgo de muerte, los oficiales decidieron trasladarlo de inmediato al nosocomio.

Los dos efectivos que llevaron al herido lo hicieron con sirenas y balizas encendidas. Además, solicitaron colaboración a los operadores de la Central de Emergencias 911 para que alertaran a los médicos sobre el ingreso de un herido de bala en una zona vital y con abundante sangrado.

Al arribar a la explanada del hospital público, S. A., de 21 años, fue trasladado en camilla hasta el shockroom, donde fue revisado y asistido por médicos del servicio de Emergentología. Los profesionales constataron que el disparo presentaba orificio de entrada y de salida. Tras estabilizarlo, le realizaron las curaciones correspondientes y lo dejaron internado en observación. Posteriormente, confirmaron que se encontraba fuera de peligro.

En paralelo, otros efectivos del Comando Radioeléctrico de la Costa se dirigieron al asentamiento ubicado a la vera del kilómetro 14 de la Ruta Nacional 168 para investigar el origen de la agresión y establecer la identidad del autor del disparo.

Estado de salud de la víctima

La novedad sobre el ataque fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe. Desde allí dieron intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó la elaboración de un informe médico sobre el estado de salud del joven y dispuso profundizar la investigación para identificar y posteriormente aprehender al responsable del ataque.

