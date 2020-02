"Con esta idea queremos representar a toda la región norte de Santo Tomé"

Desde hace más de 40 años la zona hoy conocida como de countries y barrios cerrados en jurisdicción de Santo Tomé comenzó a desarrollar su urbanización a gran ritmo. A partir de los 80, hay una tendencia a alejarse del “ruido” de la ciudad en busca de mayor tranquilidad y calidad de vida. Así fue como nació el proyecto de habitantes de barrios ubicados al oeste de Santa Fe, cruzando el río Salado, y del norte de la ciudad de Santo Tomé.

El sector que hoy pretende independizarse y conformar una nueva localidad, y que según estimaciones tiene más de 10 mil habitantes permanentes, está comprendido por lo que la Municipalidad de Santo Tomé denomina región norte. Los impulsores de la idea se basan en “la carencia de gestión comunitaria adecuada por parte del municipio santotomesino”.

Los habitantes de la zona y creadores de la iniciativa argumentan que la idea se basa en "la carencia de gestión comunitaria adecuada por parte del municipio santotomesino". Uno de los representantes de los vecinos, Darío Claría del barrio 2 Lagunas, explicó a UNO Santa Fe los motivos por lo que se busca separarse de Santo Tomé y aclaró sobre la representación de la iniciativa: "Hay un tema que queremos darle relevancia, porque sino parece que nos están bajando el precio, que somos de los barrios privados, de los countries. En realidad queremos representar a toda la región norte. Hay vecinos del barrio Chaparral, de Santo Tomás, o que vive a la vera del acceso norte. En general es una región. Hemos visto títulos donde se manifiesta que estamos hablando de la zona de countries y en realidad no es eso, nosotros estamos dentro de esa región. Y sí, fuimos los que tomamos la iniciativa. Porque fue en virtud de la postergación que tiene todo este lugar".

Zona countries 3.jpg

"En realidad lo nuestro es un tema que viene de años. Hace 10 años que habitamos estos barrios, los más nuevos por lo menos. Nos venimos juntando con el resto de los vecinos de los distintos barrios. La falta de seguridad, de educación, de salud. Todas las obras que se han realizado hasta ahora han sido entendimientos particulares de gente que se junta y hace cosas, como hicimos con la iglesia o el centro comercial. En realidad nada que venga del Estado", agregó.

En relación a los reclamos principales, Claría apuntó: "Deberíamos contar ya con escuelas primarias o jardines de infantes. No hay ninguna. Hay muchas parejas jóvenes con chicos chiquitos. No tenemos nada. No tenemos cloacas, ni agua potable. Ni hablar de educación. Estamos relegados en todo. Centro de salud tampoco. Lo hemos planteado a esto, para colaborar con el municipio, para poder poner una posta sanitaria pero no hemos tenido respuesta. Necesitamos líneas de colectivos. Hay una pero no hay ni siquiera paradas, los colectivos se detienen donde pueden. El acceso es otro tema. Accedemos y salimos al barrio en contramano, porque no está el rulo de la autopista. Cada vecino o cada trabajador que entra o sale está cometiendo una falta. El colectivo que pasa, lo hace cada dos o tres horas. Eso impide que los vecinos de la zona se puedan trasladar. Ni hablar de los trabajadores en general que acuden todos los días a esta región. A la basura la recolectan cuando tienen ganas. Podríamos enumerar una cantidad infinita de cosas".

Sobre el diálogo con la Municipalidad de Santo Tomé, Claría evaluó que siempre ha sido bueno, "hemos tratado de colaborar para hacer cosas". No es una cuestión de estar en contra de nadie, sino que estamos exigiendo lo mismo que cualquier ciudadano común. El problema es que no tenemos respuesta. Cualquier vecino va a decir exactamente lo mismo. A estos reclamos los hemos planteado en muchas oportunidades".

Asociación Civil

Ante la repercusión que tuvo el proyecto que reveló UNO Santa Fe, los vecinos comenzaron a buscar estrategias de organización para llevar adelante el proyecto. "Estamos conformando una Asociación Civil para que el reclamo tenga otro valor, porque parecemos gente aislada y somos ciudadanos comunes. La idea es hacer que estos reclamos tengan una forma más contundente".

Al ser consultado sobre las funciones que cumpliría la Asociación Civil y a quiénes va a representar, Claría explicó a UNO que incluirá "a todos los ciudadanos de la región norte". Y aclaró que "no será una vecinal". "El objetivo es el de dar representatividad, para que nos podamos dirigir al municipio y al Estado en general con una representación. Es decir, personas que representan a la ciudadanía".

Sobre quiénes serán los que la integran, detalló: "Como somos muchos vecinos todavía no sabemos quiénes la van a integrar. Estamos organizándonos. Hacemos asambleas, están invitados todos los que quieran participar. Normalmente somos entre 20 y 30 pero hay libertad de acceso para todos. Hoy nos reunimos un ratito entre cuatro o cinco para determinar cuándo hacemos la próxima asamblea, quizás la hacemos mañana. Hemos estado hablando y no era nuestra intención que esto saliera a la sociedad así".