Infantino confirmó a Irán en el Mundial 2026 y ratificó que jugará en Estados Unidos

El presidente de la FIFA despejó dudas sobre la presencia del seleccionado iraní en el Mundial y sostuvo que disputará la fase de grupos en Estados Unidos.

El presidente de la FIFA , Gianni Infantino , confirmó este martes que Irán formará parte del Mundial 2026 y que disputará sus partidos de la fase de grupos en Estados Unidos , tal como se estableció en el sorteo. La definición llegó tras el pedido de la federación iraní de trasladar sus encuentros a México.

Las declaraciones de Infantino se produjeron en la ciudad turca de Antalya , donde presenció un amistoso entre Irán y Costa Rica . Allí, el titular del organismo fue categórico al referirse a la situación del seleccionado asiático: “Irán estará en la Copa del Mundo”, afirmó ante la prensa, y añadió que “el equipo jugará sus partidos de la primera fase en Estados Unidos”, respetando lo definido en el sorteo realizado en diciembre.

El pedido de Irán y la respuesta de la FIFA

La confirmación se dio luego de que la federación iraní solicitara disputar sus encuentros en México, en el marco de la organización compartida del torneo. Sin embargo, desde la FIFA descartaron cualquier modificación y sostuvieron la planificación original. “Los partidos se jugarán donde tengan que jugarse, según el sorteo”, remarcó Infantino, dejando en claro que no habrá excepciones en la distribución de sedes.

Durante su estadía en Turquía, el dirigente también valoró el presente del equipo asiático, al que calificó como “muy, muy fuerte”. Además, destacó el contacto directo con el plantel: “He visto al equipo, he hablado con los jugadores, con el entrenador, así que todo va bien”, señaló en el entretiempo del encuentro ante Costa Rica.

Mundial 2026: fechas y organización del torneo

El Mundial 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio, con sedes en Estados Unidos, México y Canadá, en lo que será la primera edición con formato ampliado. La decisión de la FIFA no solo confirma la presencia de Irán, sino que también reafirma el criterio organizativo del organismo, que mantiene sin cambios la estructura definida meses atrás de cara a la máxima cita del fútbol mundial.