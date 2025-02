Las 5 victorias más importantes de la historia del FC Barcelona

The Cinco Copas team (1).jpg

En la temporada 1951-52, el Barcelona ganó la Liga, la Copa del Rey, la Copa Latina (predecesora de la Copa de Europa), la Copa Eva Duarte (predecesora de la Supercopa de España) y la Copa Martini & Rossi. Aquel equipo pasó a la historia como "Las Cinco Copas". En aquella época, la mayor estrella del Barcelona era László Kubala, fichado en 1950. Durante sus 10 temporadas en el equipo, el legendario húngaro marcó 144 goles. Los aficionados blaugranas reconocieron a László como el mejor jugador del Barcelona en el siglo XX. Gracias a las fenomenales habilidades de Kubala, el Barcelona pudo competir con el Real Madrid, que ganó la Copa de Europa cinco veces seguidas de 1956 a 1960. Los catalanes ganaron la Liga en 1959 y 1960, y en la temporada 1960-61 se convirtieron en el primer equipo en eliminar al Madrid del torneo de clubes más prestigioso de Europa.

First Champions League triumph (1).jpg

En la temporada 1991-92, el Barcelona había ganado 8 trofeos internacionales, pero la Copa de Europa no era uno de ellos. En otoño de 1991, el Barcelona sólo tuvo suerte de llegar a la fase de grupos de la Copa de Europa experimental. En el partido de vuelta de la segunda ronda contra el Kaiserslautern, el Barça marcó el gol decisivo en los últimos minutos. En la fase de grupos, los blaugranas vencieron al Sparta de Praga, al Benfica y al Dinamo de Kiev. El 20 de mayo de 1992, un gol de falta de Ronald Koeman en el minuto 112 dio la victoria al Barcelona sobre la Sampdoria en la final. El gran Johan Cruijff no consiguió ganar la Copa de Europa como jugador del Barcelona, pero fue el primero en llevar a los catalanes al triunfo europeo como su entrenador.

Six trophies in Pep Guardiola's first season (1).jpg