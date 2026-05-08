Detuvieron a "Calefón" por robar herramientas de una obra en el predio del ferrocarril de San Justo

La PDI detuvo a un joven de 24 años conocido como “Calefón”, acusado de robar herramientas en los depósitos ferroviarios de calle Alem al 2200. Cámaras de videovigilancia lo vinculan directamente con el hecho.

En las últimas horas del miércoles, pesquisas de la Policía de Investigaciones Región I (PDI) aprehendieron a F. S., de 24 años , conocido como “Calefón” , acusado de robar herramientas de una obra en construcción ubicada en el predio ferroviario de San Justo . La detención se concretó en la vía pública, sobre calle San Roque al 2300 , luego de varios meses de búsqueda.

El hecho que motivó la investigación ocurrió entre el 27 de febrero y el 2 de marzo . Según la denuncia radicada, personas desconocidas forzaron una puerta lateral de un depósito ubicado en la obra de calle Alem al 2200 y sustrajeron un rotomartillo , un balde, una masa, un cortafierro, una espátula y dos cucharas de albañilería.

El ardid

El trabajo investigativo de la PDI permitió reconstruir con precisión la secuencia del robo. El 1° de marzo, efectivos del Comando Radioeléctrico de San Justo que realizaban tareas de prevención observaron a F. S. circulando en bicicleta por la zona con una bolsa y una caja.

Cuando fue interceptado, el sospechoso ya no llevaba los elementos robados. Sin embargo, las imágenes captadas por cámaras de videovigilancia permitieron establecer que había descartado las herramientas en una cuneta antes de ser abordado por los policías.

Identificado y aprehendido

A partir de ese momento, y por disposición de la fiscal interviniente, la doctora Daniela Montegrosso, los investigadores avanzaron sobre la identificación y localización del sospechoso.

Según fuentes policiales, F. S. no se había presentado a ninguna de las citaciones judiciales, situación que aceleró su búsqueda hasta que finalmente fue aprehendido en la vía pública.

Además, el detenido registra antecedentes como imputado en otra causa por el hurto de una bicicleta, tramitada en la Comisaría 2ª de San Justo.

Delito imputado

La novedad del procedimiento fue informada a la Jefatura de la PDI y posteriormente a la fiscal Daniela Montegrosso, quien ordenó que el acusado continúe privado de su libertad, sea correctamente identificado y se le forme causa como presunto autor del delito de robo.

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