Uno Santa Fe | Policiales | San Justo

Detuvieron a "Calefón" por robar herramientas de una obra en el predio del ferrocarril de San Justo

La PDI detuvo a un joven de 24 años conocido como “Calefón”, acusado de robar herramientas en los depósitos ferroviarios de calle Alem al 2200. Cámaras de videovigilancia lo vinculan directamente con el hecho.

Juan Trento

Por Juan Trento

8 de mayo 2026 · 11:45hs
San Justo: cayó preso Calefón por robar varias herramientas en una obra del predio del ferrocarril 

gentileza

San Justo: cayó preso "Calefón" por robar varias herramientas en una obra del predio del ferrocarril 

En las últimas horas del miércoles, pesquisas de la Policía de Investigaciones Región I (PDI) aprehendieron a F. S., de 24 años, conocido como “Calefón”, acusado de robar herramientas de una obra en construcción ubicada en el predio ferroviario de San Justo. La detención se concretó en la vía pública, sobre calle San Roque al 2300, luego de varios meses de búsqueda.

El hecho que motivó la investigación ocurrió entre el 27 de febrero y el 2 de marzo. Según la denuncia radicada, personas desconocidas forzaron una puerta lateral de un depósito ubicado en la obra de calle Alem al 2200 y sustrajeron un rotomartillo, un balde, una masa, un cortafierro, una espátula y dos cucharas de albañilería.

El ardid

El trabajo investigativo de la PDI permitió reconstruir con precisión la secuencia del robo. El 1° de marzo, efectivos del Comando Radioeléctrico de San Justo que realizaban tareas de prevención observaron a F. S. circulando en bicicleta por la zona con una bolsa y una caja.

Cuando fue interceptado, el sospechoso ya no llevaba los elementos robados. Sin embargo, las imágenes captadas por cámaras de videovigilancia permitieron establecer que había descartado las herramientas en una cuneta antes de ser abordado por los policías.

Identificado y aprehendido

A partir de ese momento, y por disposición de la fiscal interviniente, la doctora Daniela Montegrosso, los investigadores avanzaron sobre la identificación y localización del sospechoso.

Según fuentes policiales, F. S. no se había presentado a ninguna de las citaciones judiciales, situación que aceleró su búsqueda hasta que finalmente fue aprehendido en la vía pública.

Además, el detenido registra antecedentes como imputado en otra causa por el hurto de una bicicleta, tramitada en la Comisaría 2ª de San Justo.

Delito imputado

La novedad del procedimiento fue informada a la Jefatura de la PDI y posteriormente a la fiscal Daniela Montegrosso, quien ordenó que el acusado continúe privado de su libertad, sea correctamente identificado y se le forme causa como presunto autor del delito de robo.

• LEER MÁS: Intento de asalto a una distribuidora: los dueños resistieron, un ladrón terminó herido y secuestraron dos armas largas

San Justo ferrocarril robo
Noticias relacionadas
murio el conductor de un auto que choco contra una columna de alumbrado en avenida gorriti y facundo zuviria

Murió el conductor de un auto que chocó contra una columna de alumbrado en avenida Gorriti y Facundo Zuviría

La PDI atrapó a un muchacho que era intensamente buscado como presunto autor de amenazas y de lesiones contra una mujer

La PDI atrapó a un muchacho que era intensamente buscado como presunto autor de amenazas y de lesiones contra una mujer

El auto voló: el dramático testimonio del camionero tras un impresionante choque en el norte de la ciudad

"El auto voló": el dramático testimonio del camionero tras un impresionante choque en el norte de la ciudad

delincuentes encapuchados robaron en dos casas del club de campo el paso: maniataron a dos matrimonios

Delincuentes encapuchados robaron en dos casas del Club de Campo El Paso: maniataron a dos matrimonios

Lo último

Unión viaja en vuelo chárter a Mendoza y su vuelta es una incógnita

Unión viaja en vuelo chárter a Mendoza y su vuelta es una incógnita

El enganche que busca Colón es también pretendido por equipos de Primera División

El enganche que busca Colón es también pretendido por equipos de Primera División

Detuvieron a Calefón por robar herramientas de una obra en el predio del ferrocarril de San Justo

Detuvieron a "Calefón" por robar herramientas de una obra en el predio del ferrocarril de San Justo

Último Momento
Unión viaja en vuelo chárter a Mendoza y su vuelta es una incógnita

Unión viaja en vuelo chárter a Mendoza y su vuelta es una incógnita

El enganche que busca Colón es también pretendido por equipos de Primera División

El enganche que busca Colón es también pretendido por equipos de Primera División

Detuvieron a Calefón por robar herramientas de una obra en el predio del ferrocarril de San Justo

Detuvieron a "Calefón" por robar herramientas de una obra en el predio del ferrocarril de San Justo

Ignacio Antonio: Todos los rivales contra Colón se juegan un poquito más

Ignacio Antonio: "Todos los rivales contra Colón se juegan un poquito más"

Bifes de cocaína en la cárcel de Las Flores: creen que la droga iba destinada a microtráfico en un pabellón

Bifes de cocaína en la cárcel de Las Flores: creen que la droga iba destinada a microtráfico en un pabellón

Ovación
Sauce Viejo se prepara para una gran fiesta con Capibaras y Yacaré XV

Sauce Viejo se prepara para una gran fiesta con Capibaras y Yacaré XV

Todo listo para una nueva jornada en el Regional del Litoral

Todo listo para una nueva jornada en el Regional del Litoral

Un púgil santafesino será protagonista del OPI Boxing Night en Milán

Un púgil santafesino será protagonista del OPI Boxing Night en Milán

Continúa la acción de la 8° fecha del Torneo José Luis Burtovoy

Continúa la acción de la 8° fecha del Torneo José Luis Burtovoy

Lionel Messi: Por delante de Argentina hay otros favoritos

Lionel Messi: "Por delante de Argentina hay otros favoritos"

Policiales
Alto Verde: ocho allanamientos simultáneos dejaron cuatro detenidos, entre ellos Hamburguesita

Alto Verde: ocho allanamientos simultáneos dejaron cuatro detenidos, entre ellos "Hamburguesita"

Detienen a siete menores en plena madrugada cuando cometían delitos en Freyre y Crespo y Urquiza y Crespo

Detienen a siete menores en plena madrugada cuando cometían delitos en Freyre y Crespo y Urquiza y Crespo

Investigan un ataque con sustancia tóxica a un estudiante de cine en barrio Sur de Santa Fe

Investigan un ataque con sustancia tóxica a un estudiante de cine en barrio Sur de Santa Fe

Escenario
El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

Julieta Laso, la joven cantora reconocida por su estilo salvaje y profundo, vuelve a Santa Fe

Julieta Laso, la joven cantora reconocida por su estilo salvaje y profundo, vuelve a Santa Fe

El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL

El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe