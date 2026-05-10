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Zurbriggen y el detrás de escena del Unión ganador: "Había que estar listos para seguir"

El mánager de Unión, Santiago Zurbriggen, habló tras la clasificación en Mendoza y destacó el esfuerzo, la logística para viajar a Córdoba y la pertenencia

Ovación

Por Ovación

10 de mayo 2026 · 11:40hs
Zurbriggen y el detrás de escena del Unión ganador: Había que estar listos para seguir

Prensa Unión

La clasificación de Unión a los cuartos de final del Apertura dejó euforia dentro y fuera de la cancha. Una de las voces que reflejó ese sentimiento fue la de Santiago Zurbriggen, quien habló en Sol 91.5 tras el triunfo en Mendoza y dejó en claro la satisfacción por el presente.

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“Feliz por los chicos”, resumió inicialmente el director deportivo tatengue, todavía atravesado por la emoción de una noche intensa ante Independiente Rivadavia.

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Santi reconoció que el comienzo no fue sencillo y valoró la reacción del equipo en un contexto adverso. “Sabíamos que iba a ser complicado y duro. En los primeros 10 minutos ellos fueron más acompañados por su gente, pero mejoramos y ganamos. Había que estar atentos y preparados. Son un equipo aceitado, pero los chicos pusieron todo. Por eso, muy feliz”, explicó.

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El exdefensor también hizo foco en la madurez que mostró Unión para sostener el resultado en un partido decisivo. “Así había que ganarlo. Muchas veces lo más complicado es hacer los goles, pero aún más sostener un resultado y se lo hizo bien. Ahora a pensar en jugar en Córdoba”, afirmó, ya proyectando el duelo de cuartos frente a Belgrano.

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Unión jugó al anticipo

Además, reveló detalles del trabajo silencioso que se realizó antes incluso de jugar el partido en Mendoza. “Fue un trabajo en conjunto con la dirigencia también. Todos aportan y feliz porque los chicos dejaron todo, pero por las dudas había que ganar tiempo para armar la logística e ir directo a Córdoba. Había que estar preparados para seguir”, contó sobre la decisión de permanecer concentrados y viajar inmediatamente tras la clasificación.

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Finalmente, Zurbriggen dejó una frase que expone el vínculo emocional que mantiene con el club en esta nueva etapa fuera de las canchas: “En este rol me levanto todos los días feliz, porque hago lo que me gusta en el club que amo”.

Unión Santiago Zurbriggen Córdoba
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