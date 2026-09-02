Lavasecarropas en casas sin patio: ¿cuánto espacio libera y qué problemas de secado realmente resuelve?

En una casa sin patio, lavar la ropa rara vez termina cuando se apaga el lavarropas. Todavía queda resolver dónde tender, cómo evitar que el tender bloquee un ambiente y qué hacer cuando la humedad o el frío prolongan durante horas el secado . Ahí es donde un lavasecarropas cambia de verdad la rutina: no solamente agrega una función, sino que reemplaza parte de la infraestructura doméstica que normalmente aporta un patio, un balcón o un lavadero amplio.

El atractivo es especialmente claro en departamentos. Un único gabinete puede lavar y después secar sin trasladar la ropa a otro equipo. LG, por ejemplo, comercializa en Argentina modelos combinados de 11 kg de lavado y 7 kg de secado, mientras que Longvie ofrece actualmente generaciones nuevas de 10/6 kg. Esto muestra que el formato ya cubre desde hogares chicos hasta necesidades familiares más intensas.

El problema no es solamente dónde colgar la ropa

Tender adentro ocupa superficie útil durante varias horas. Un tender desplegable puede transformar un dormitorio, comedor o pasillo en un espacio de servicio, y las prendas gruesas prolongan todavía más esa ocupación.

Además, el agua que abandona la ropa termina en el aire del ambiente. En viviendas con poca ventilación, secar varias cargas en interiores puede aumentar la humedad ambiental y favorecer condensación sobre vidrios o superficies frías.

El lavasecarropas evita buena parte de ese proceso porque extrae la humedad dentro del propio equipo. La ropa puede salir seca o con un nivel de humedad mucho menor, dependiendo del programa elegido.

Un solo tambor ahorra espacio, pero también impone una secuencia

La principal diferencia respecto de tener lavarropas y secarropas separados es que el lavasecarropas utiliza el mismo tambor para ambas etapas.

Eso tiene una ventaja evidente: ocupa aproximadamente el espacio de un solo electrodoméstico.

Pero también introduce una limitación. Mientras una carga se está secando, no podés iniciar otro lavado. Con dos máquinas independientes sí es posible secar una tanda mientras se lava la siguiente.

¿Por qué puede lavar más kilos de los que seca?

Una de las especificaciones que más conviene mirar es la doble capacidad.

El Longvie LS18012, por ejemplo, aparece publicado con 8 kg de lavado y 5 kg de secado, además de una velocidad máxima de centrifugado de 1.200 rpm.

La diferencia entre 8 y 5 kg no es un defecto. Para secar, las prendas necesitan más espacio libre dentro del tambor para caer, separarse y permitir la circulación de aire. Una carga que entra correctamente para lavar puede ser demasiado grande para secarse de manera eficiente en una sola tanda.

Ese punto cambia mucho la experiencia. Si habitualmente llenás los 8 kg, es posible que debas retirar una parte antes de iniciar el secado.

¿Qué aportan concretamente los modelos de lavarropas en el mercado?

Por ejemplo, si querés comprar un lavasecarropas Longvie, el LS18012 sigue apareciendo en publicaciones argentinas junto con generaciones más nuevas de la marca.

El lavasecarropas Longvie LS18012 se mueve dentro de una capacidad moderada de 8/5 kg y 1.200 rpm, un perfil que puede encajar mejor en hogares de una o dos personas que en familias que acumulan grandes volúmenes de ropa.

Si querés buscar el Longvie LS18012 de 8 kg, conviene mirar especialmente la capacidad de secado y no quedarse solamente con los 8 kg destacados en el nombre comercial.

El lavasecarropas Longvie Ls18012 8kg/5kg 1200rpm sirve precisamente como ejemplo de la lógica de estos equipos: puede resolver todo el ciclo dentro de un solo gabinete, pero para obtener buen secado hay que respetar una carga menor que durante el lavado.

¿Qué alternativas existen si necesitás más capacidad?

LG comercializa modelos de 11/7 kg y 15/8 kg, mientras que también mantiene soluciones de 14/8 kg en otras líneas.

Samsung, por su parte, ya ofrece en Argentina lavasecarropas con bomba de calor de gran capacidad. Su Bespoke AI Combo utiliza tecnología Heat Pump Drying, que recicla aire caliente y lo deshumidifica en lugar de depender únicamente de un sistema de secado convencional.

También aparecen opciones de Electrolux, Midea y Hyundai en el segmento de 8 a 12 kg. Mercado Libre muestra, por ejemplo, un Hyundai inverter de 12 kg de lavado y 8 kg de secado, además de modelos Electrolux y Midea en capacidades menores.

Eso permite elegir con bastante precisión según el volumen de ropa del hogar.

¿Cuándo realmente reemplaza al tender?

Un lavasecarropas aporta más valor cuando se combinan varias condiciones:

no tenés patio ni balcón;

el tender suele ocupar un ambiente principal;

vivís en una zona o vivienda con poca ventilación;

necesitás ropa seca el mismo día;

lavás pocas tandas consecutivas;

no hay espacio para instalar dos electrodomésticos.

En cambio, puede ser menos conveniente si lavás muchas cargas seguidas o si casi siempre podés secar al aire sin ocupar espacio interior.

También importa el tipo de ropa. Toallas, jeans, buzos y ropa de cama retienen más humedad y exigen más tiempo y volumen libre que remeras o prendas livianas.

El centrifugado también define cuánto tarda el secado

Las 1.200 rpm del LS18012 son razonables para su segmento, pero hay modelos actuales que llegan a 1.400 rpm. Una extracción mecánica más intensa puede reducir la humedad residual y, por lo tanto, el trabajo que queda para la etapa térmica.

La lógica es simple: sacar agua girando el tambor suele ser más directo que tener que evaporarla después.

Una solución de espacio antes que una solución universal

El lavasecarropas no reemplaza automáticamente a un lavarropas y un secarropas independientes. Su mayor virtud aparece cuando el problema doméstico es no tener dónde secar.

En una casa con patio grande, tender sigue siendo una solución simple y barata. En un departamento pequeño, en cambio, eliminar un tender permanente puede recuperar varios metros de uso cotidiano sin agregar otro electrodoméstico.

Ese es el verdadero valor del formato. No se trata únicamente de sacar la ropa seca del mismo tambor en el que entró mojada, sino de liberar al hogar de una etapa que antes necesitaba espacio físico, ventilación y tiempo. Cuando no hay patio, esa función puede transformar bastante más la rutina que cualquier programa adicional del lavarropas.