Tras fracasar la negociación entre empresarios y sindicatos, el Poder Ejecutivo estableció por resolución los nuevos valores del Salario Mínimo, Vital y Móvil

El Gobierno fijó un nuevo salario mínimo en septiembre: cómo serán las subas mes a mes hasta abril de 2027

El Gobierno oficializó los nuevos valores del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) luego de que sindicatos y empresarios no alcanzaron un acuerdo en el Consejo del Salario. La actualización comenzó a regir desde el 1 de septiembre y contempla una serie de incrementos mensuales hasta abril de 2027.

A través de la Resolución 4/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial , el Poder Ejecutivo estableció que el salario mínimo pasará de $383.800 en septiembre a $437.000 en abril. Para los trabajadores jornalizados , el valor de la hora se incrementará de $1.919 a $2.185 durante el mismo período.

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El piso del salario será de $383.800 en septiembre y llegará a $437.000 en abril del próximo año

La medida fue suscripta por Claudia Silvana Testa, presidenta alterna del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. El esquema alcanza a los trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, el Régimen de Trabajo Agrario, la Administración Pública Nacional y los organismos y entidades del Estado nacional que se desempeñen como empleadores.

Durante los últimos meses de 2026, el salario mínimo quedará establecido en $391.200 desde octubre, $398.800 desde noviembre y $406.400 desde diciembre. El nuevo esquema fue definido por el Gobierno ante la falta de consenso entre las partes que participaron de la negociación.

La actualización continuará durante el primer cuatrimestre de 2027. El piso será de $414.200 en enero, $422.000 en febrero, $429.600 en marzo y finalmente alcanzará los $437.000 en abril. La resolución aclara que las asignaciones familiares quedan excluidas y que para las jornadas reducidas y los contratos de tiempo parcial contemplados por la normativa laboral, el monto deberá calcularse de manera proporcional.

En el caso de los trabajadores jornalizados, el valor de la hora será de $1.919 en septiembre, $1.956 en octubre, $1.994 en noviembre y $2.032 en diciembre. En 2027, la cifra ascenderá a $2.071 en enero, $2.110 en febrero, $2.148 en marzo y $2.185 en abril.

El nuevo salario mínimo, mes a mes: cuánto se cobrará hasta abril de 2027

Septiembre de 2026: $383.800 mensuales / $1.919 por hora.

$383.800 mensuales / $1.919 por hora. Octubre de 2026: $391.200 mensuales / $1.956 por hora.

$391.200 mensuales / $1.956 por hora. Noviembre de 2026: $398.800 mensuales / $1.994 por hora.

$398.800 mensuales / $1.994 por hora. Diciembre de 2026: $406.400 mensuales / $2.032 por hora.

$406.400 mensuales / $2.032 por hora. Enero de 2027: $414.200 mensuales / $2.071 por hora.

$414.200 mensuales / $2.071 por hora. Febrero de 2027: $422.000 mensuales / $2.110 por hora.

$422.000 mensuales / $2.110 por hora. Marzo de 2027: $429.600 mensuales / $2.148 por hora.

$429.600 mensuales / $2.148 por hora. Abril de 2027: $437.000 mensuales / $2.185 por hora.

Cómo queda la prestación por desempleo

La resolución también determinó el criterio para calcular la prestación por desempleo contemplada en el artículo 118 de la Ley 24.013. El beneficio será equivalente a 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual que haya percibido el trabajador durante los seis meses anteriores al cese del contrato que dio origen a la situación de desempleo.

A su vez, la norma fijó un piso y un techo vinculados al salario mínimo vigente. La prestación mensual no podrá ser inferior a 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil ni superar el 100% de ese mismo valor.

Por qué el Gobierno definió el aumento

La nueva escala fue establecida después de una nueva reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil que terminó sin acuerdo entre sindicatos, empresarios y Gobierno. De esta manera, el Poder Ejecutivo volvió a quedar a cargo de determinar el valor del piso salarial.

El SMVM establece el ingreso mínimo que corresponde a un trabajador por una jornada legal completa y también funciona como referencia para la actualización de programas sociales, prestaciones y subsidios. En agosto, el monto vigente era de $376.600, luego de un incremento de 1,13% frente a julio, por debajo de la inflación mensual de 2,1%.

La última reunión del Consejo del Salario se realizó de manera virtual, pese al pedido de los gremios para que fuera presencial. Antes del plenario, se retiraron la CGT y las dos CTA, luego de que no prosperaron las negociaciones entre las partes.

Durante la comisión técnica, las tres centrales sindicales habían presentado una propuesta conjunta para llevar el salario mínimo a $911.000 en julio y $993.000 en diciembre. El planteo tomó como referencia una canasta básica familiar de $1.564.716, aunque los dirigentes gremiales reconocieron que esa cifra no tenía posibilidades de ser aceptada por el Gobierno.

El cotitular de la CGT, Jorge Sola, cuestionó la propuesta empresarial por considerarla insuficiente. También Cristian Jerónimo, otro de los cotitulares de la central, anticipó que el sector sindical no respaldaría la oferta patronal ni participaría del plenario destinado a formalizar la decisión.

Los sindicatos también reclamaron la reactivación de las comisiones de Formación Profesional, Empleo y Productividad del Consejo del Salario para discutir la situación del empleo y la evolución del mercado laboral.

Del lado empresario participaron la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara Argentina de la Construcción, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la Asociación de Bancos Argentinos, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y representantes de los sectores hotelero, gastronómico y agrario.

La propuesta empresarial contemplaba una suba de 1,8% para septiembre y aumentos de 1,7% mensual entre octubre y abril. Con ese esquema, el salario mínimo habría alcanzado los $468.000 en abril de 2027, una cifra que generó el rechazo de los representantes sindicales por la distancia respecto de sus pedidos.