El gobernador de Santa Fe se refirió a la reforma electoral y aclaró sus recientes declaraciones. Si bien confirmó que continuará dentro del frente provincial, remarcó que "no necesariamente" debe ser él quien encabece la propuesta oficialista en los próximos comicios. Además descartó ser candidato a la presidencia

Pullaro, sobre su candidatura a la reelección en 2027: "No tengo claro que vaya a ser nuevamente candidato a gobernador"

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , se pronunció sobre el debate en torno a la reforma electoral y las especulaciones sobre su futuro político, poniendo en duda una eventual postulación para renovar su mandato en las elecciones de 2027.

Al ser consultado sobre las modificaciones legislativas —entre ellas la posibilidad de que los frentes electorales presenten múltiples fórmulas o vicegobernadores—, el mandatario aclaró que se trata de una iniciativa impulsada de manera exclusiva por el Poder Legislativo. "Es una herramienta que van a tener todos los frentes políticos; algunos la van a utilizar y otros no. Es similar a tener más de una lista de diputados provinciales" , sostuvo.

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Candidatura en las elecciones 2027

Respecto a su posible candidatura en 2027, Pullaro desmintió las versiones periodísticas que daban por confirmada su presentación a la reelección y enfatizó la necesidad de ser preciso para evitar malinterpretaciones: "No tengo claro que voy a ser nuevamente candidato a gobernador. Sí voy a ser parte de este frente político que viene gestionando la provincia de Santa Fe y en algún lugar voy a estar".

El titular del Ejecutivo provincial remarcó que el objetivo central de su gestión es garantizar la continuidad del rumbo político e impedir retrocesos en materia de seguridad, infraestructura y educación, independientemente de quién encabece la lista en los próximos comicios.

"Yo no quisiera que la provincia vuelva atrás, que vuelva a los niveles de violencia que habíamos tenido, a ser la provincia del narcotráfico o a tener 150 días de clase por paros. Quiero que la provincia siga avanzando, pero no necesariamente tal vez sea yo la persona que tiene que estar en ese lugar", subrayó Maximiliano Pullaro, gobernador de la provincia de Santa Fe.

Pullaro descartó una candidatura presidencial

A diferencia de lo que ocurre con su eventual postulación para la Gobernación, Pullaro fue claro al referirse a la posibilidad de ser candidato a presidente de la Nación: la descartó.

El gobernador explicó que no se siente cómodo con la dinámica que adquirió el debate político nacional, al que calificó como "muy violento" y alejado, en muchas ocasiones, de la discusión de ideas.

"Como presidente no, como presidente lo descarto porque yo siempre no me siento cómodo en ese debate. Es un debate muy, muy violento, es un debate que no es hasta de ideas, termina golpeando muchas veces lo personal", afirmó.

Pullaro diferenció esa situación de lo que, según su mirada, ocurre en Santa Fe. Señaló que las críticas a los funcionarios y a las decisiones de gobierno son parte natural de la política, siempre que se mantengan dentro de un marco de respeto.

"Los santafesinos nos critican, a mí me critican, muchos políticos, pero en términos generales en el marco del respeto y tal vez sí una chicana, pero en el marco de las ideas y eso no está mal", sostuvo.

En ese sentido, consideró legítimo que un dirigente cuestione las decisiones tomadas por su administración. "Que a mí me critiquen porque hubieran hecho las cosas distinto o no hubieran gastado acá y hubieran gastado allá está bien", explicó.

Sin embargo, volvió a marcar distancia con la dinámica nacional: "En orden nacional es muy violento". Ante esa situación, expresó su pesar por el modo en que se desarrolla la discusión política en el país.

"Qué tristeza que pase eso a nivel nacional. No es lindo. No me sentiría cómodo. No me gusta ese tipo de debate a mí", sostuvo.

Ejes de la declaración y balance de gestión

Durante su intervención, el gobernador repasó los aspectos centrales de su visión política y los desafíos pendientes de la administración provincial:

Unidad del frente oficialista: ratificó la consolidación del espacio de coalición entre partidos de centro-derecha y centro-izquierda, al que atribuyó el avance de las reformas estructurales en el territorio santafesino.

Situación económica y salarial: reconoció la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores e indicó que, si bien la provincia otorga "los mejores salarios de la República Argentina", se debe seguir trabajando para "generar empleo y corregir lo que haga falta".

Infraestructura y servicios: destacó los avances en obras viales, conectividad eléctrica y gasífera en comparación con gestiones anteriores.