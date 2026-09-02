Colón va por Morón con una noticia que tranquiliza a Delfino

El tercero Colón ya se enfoca en el escolta Deportivo Morón, por la fecha 28 de la Zona A. Iván Delfino evalúa cambios pero con una gran certeza.

Colón ya dejó atrás el duro golpe sufrido en Nueva Italia y puso la cabeza en Deportivo Morón, en un partido que aparece marcado en rojo dentro del calendario. El Sabalero recibirá este sábado desde las 17 al Gallito, en el estadio Brigadier López, por la fecha 28 de la Zona A de la Primera Nacional, con la obligación de hacerse fuerte en casa para mantener vivo el objetivo de pelear por el primer puesto.

El equipo de Iván Delfino llega tercero en la tabla, a cuatro puntos de Deportivo Morón, que ocupa el segundo lugar, y a ocho unidades de Ferro Carril Oeste, líder de la zona.

Por eso, el encuentro tendrá un valor especial. Una victoria le permitiría a Colón recortar distancias con uno de sus rivales directos y recuperar parte del terreno perdido tras la derrota ante Racing de Córdoba.

El golpe ante Racing cortó una racha positiva para Colón

Colón había conseguido encadenar tres victorias consecutivas desde el regreso de Delfino al banco de suplentes. Sin embargo, en Nueva Italia sufrió una derrota contundente que frenó esa remontada y volvió a ponerlo ante la necesidad de responder rápidamente.

El desafío será mostrar que aquella caída fue solamente un traspié y no un retroceso en el camino que había iniciado el equipo con el cambio de entrenador.

Y para afrontar un partido de semejante importancia, Delfino recibió una buena noticia.

Ignacio Lago está disponible en Colón

Uno de los principales interrogantes que había dejado el partido frente a Racing de Córdoba estaba relacionado con Ignacio Lago. El delantero debió ser reemplazado en el tramo final por una molestia muscular y, por la forma en que se produjo la salida, había preocupación por la posibilidad de que se tratara de una lesión de mayor gravedad.

Sin embargo, finalmente se confirmó lo que Iván Delfino había adelantado después del encuentro en Córdoba: se trató solamente de una fatiga muscular.

Así, Colón podrá contar con el futbolista que ha sido su principal carta ofensiva y el jugador más determinante desde lo futbolístico en el plantel.

Su presencia ante Morón es una noticia fundamental para un equipo que necesita recuperar contundencia después de quedarse sin respuestas en Nueva Italia.

Sarmiento también podría reaparecer entre los concentrados

Otro nombre que podría estar disponible es Darío Sarmiento. El atacante no pudo formar parte de ninguno de los cuatro partidos que dirigió Delfino hasta el momento, por lo que su eventual regreso le aportaría al entrenador una variante ofensiva más.

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Delfino deberá decidir durante los próximos entrenamientos si Sarmiento estará entre los convocados y si tiene posibilidades de sumar minutos ante Morón.

Delfino analiza variantes en Colón

El entrenador también evalúa meter mano en la formación inicial. Una de las modificaciones que analiza está en la mitad de la cancha, donde Ignacio Antonio o Matías Muñoz aparecen como alternativas para ingresar en lugar de Agustín Toledo.

Prensa Colón

Pero el principal interrogante pasa por el ataque. Delfino podría dejar de lado el doble nueve que utilizó en los últimos encuentros para darle otra fisonomía al equipo. En ese caso, Franco García ingresaría por Leandro Garate, mientras que Ignacio Lago se adelantaría en el campo para acompañar a Alan Bonansea.

La idea sería darle al equipo mayor movilidad y presencia por afuera, además de aprovechar la capacidad de Lago para jugar algunos metros más adelante.

Un partido que puede marcar el futuro de Colón

El duelo ante Morón representa mucho más que tres puntos. Colón necesita ganar para acercarse al escolta y mantener a tiro a Ferro, especialmente porque todavía quedan varias fechas por delante y la pelea por el primer puesto continúa abierta.

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El Sabalero sabe que una nueva derrota lo dejaría todavía más lejos de la cima. En cambio, un triunfo en el Brigadier López le permitiría recuperar confianza, descontarle tres puntos a un rival directo y volver a mirar hacia arriba.

Después del golpe en Nueva Italia, Colón tendrá una oportunidad inmejorable para demostrar que está preparado para pelear hasta el final.

De no mediar inconvenientes, los 11 que analiza Delfino serían: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Julián Marcioni, Federico Lértora, Ignacio Antonio o Matías Muñoz y Franco García; Ignacio Lago y Alan Bonansea.