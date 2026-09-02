Enzo Fernández al City: así quedó el ranking de las transferencias más caras de la historia

El mediocampista argentino Enzo Fernández fue transferido al Manchester City, que le pagó cerca de 145 millones de euros al Chelsea, y se metió entre los jugadores más caros en la historia del fútbol.

El traspaso se dio en el cierre del mercado de pases, luego de que Fernández fuera apartado del Chelsea en los últimos partidos mientras ambos clubes ultimaban detalles.

Las ventas millonarias de Enzo Fernández

Esta transferencia le permitió además al mediocampista argentino convertirse en el primer jugador en la historia del fútbol en ser vendido a dos clubes por más de 100 millones de euros, ya que el Chelsea le había pagado al Benfica de Portugal 121 millones de la moneda europea.

En lo que respecta a los fichajes más caros, el liderazgo sigue en manos del brasileño Neymar Jr., por quien el Paris Saint-Germain de Francia le pagó 222 millones de euros al Barcelona a mediados del 2017.

El top 3 lo completan el francés Kylian Mbappé, que se fue del Mónaco al PSG por 180 millones de euros, y el también francés Ousmane Dembélé (148 millones de euros para irse desde el Borussia Dortmund de Alemania al Barcelona de España).

Los 10 fichajes más caros en la historia del fútbol