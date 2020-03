Los dos golpes que sufrió Unión en cuatro días fueron determinantes para que Leonardo Madelón comenzara a analizar la decisión de renunciar. Las horas posteriores al partido con Vélez le hicieron pensar al técnico que se trataba de un ciclo cumplido y que no le encontraba la vuelta al presente del equipo.

La eliminación de la Copa Argentina jugando muy mal ante un equipo de la Primera C como Dock Sud y la goleada sufrida como local ante el Fortín fue un llamado de atención. Luego de perder el lunes, Madelón decidió cancelar la conferencia de prensa en una muestra evidente del malestar que tenía por la actuación de su equipo.

En los días siguientes se lo notó desconcertado y trascendió la información que la decisión de irse no tendría marcha atrás, aunque los dirigentes rojiblancos no estaban al tanto de la situación, o al menos no existió contacto entre las partes para expresar la postura. Como así tampoco los jugadores. Lo cierto es que la duda estaba en saber si Madelón dirigía ante Arsenal o si se iba antes.

Pero finalmente el anuncio llegó este jueves a las 13.15 cuando Madelón en conferencia de prensa que se llevó a cabo en el predio Casasol, confirmó su salida de club. Una decisión que en el mundo Unión nadie pensaba que podría suceder en estos momentos.

La realidad es que los resultados deportivos fueron un detonante, pero también existía una relación desgastada entre Madelón y el presidente Luis Spahn, la ida de tres titulares a días de arrancar la Superliga generaron un gran enojo por parte del cuerpo técnico.

Por estas horas se maneja la información de que el secretario técnico Martín Zuccarelli se haría cargo del equipo, ya que el DT de la Reserva Marcelo Mosset no está habilitado para dirigir en Primera.

El entrenador tenía contrato hasta junio de este año y está en Unión desde mediados del 2017 cuando llegó para afrontar la Superliga 2017/2018. Es decir que se iban a cumplir tres años, pero a eso habría que sumarle su arribo en enero del 2014 hasta octubre del 2016, ya que renunció, se fue a Belgrano y volvió al Tate.

Así las cosas, estuvo casi seis años dirigiendo a Unión, por lo cual sin dudas que se trata de una noticia que impacta en el mundo Unión y mucho más teniendo en cuenta que está por comenzar un nuevo torneo como lo es la Copa Superliga, pero fundamentalmente porque en mayo Unión estará jugando los 16avos de la Copa Sudamericana.