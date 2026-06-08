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McDonald's amplia su menú con una nueva opción de pan sin gluten

La compañía continúa fortaleciendo su compromiso con ofrecer opciones para que cada vez más personas puedan disfrutar de la experiencia McDonald's

8 de junio 2026 · 00:12hs
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McDonalds amplia su menú con una nueva opción de pan sin gluten

Arcos Dorados, la franquicia independiente más grande de McDonald’s en el mundo y quien opera la marca en Argentina desde hace 40 años, anuncia la incorporación de un nuevo pan sin gluten en su menú, reforzando y ampliando su compromiso con una experiencia cada vez más inclusiva para sus clientes.

El nuevo pan, elaborado por la marca Smams, fue desarrollado bajo estrictos estándares de calidad y seguridad alimentaria, garantizando los procesos de conservación, almacenamiento y manipulación requeridos para este tipo de productos sin gluten.

La iniciativa significa un nuevo paso dentro de la estrategia de la compañía orientada a responder a las distintas necesidades y preferencias de los consumidores. Además, quienes elijan esta alternativa podrán sumar queso cheddar en feta a sus productos, ampliando las opciones disponibles dentro de la propuesta libre de gluten y ofreciendo una experiencia aún más completa.

Menú sin TACC_1

Con esta incorporación, las personas podrán acceder a algunas de las hamburguesas más icónicas de la marca en su versión sin TACC: Big Mac, Cuarto de Libra con queso, Doble Cuarto de Libra y McNífica.

Fernando Arango, Gerente de Comunicaciones Corporativas de Arcos Dorados, señaló: "En Arcos Dorados trabajamos permanentemente para evolucionar nuestras propuestas y acompañar las necesidades de nuestros clientes. La incorporación de este nuevo pan sin gluten es un avance importante que nos permite seguir construyendo una experiencia más accesible e inclusiva para todos".

El nuevo pan ya se encuentra disponible en todos los restaurantes McDonald’s del país, permitiendo que los clientes puedan solicitar determinados productos del menú con esta alternativa especialmente desarrollada para personas que requieren una alimentación libre de gluten.

Acerca de Arcos Dorados

Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald's del mundo y la cadena de restaurantes de servicio rápido más grande en América Latina y el Caribe. La compañía tiene el derecho exclusivo a poseer, operar y otorgar franquicias de locales McDonald's en 21 países y territorios de esas regiones y contabiliza 2.500 restaurantes, entre unidades propias y de sus franquiciados, que juntas emplean más de 100.000 personas. La empresa también está comprometida con el desarrollo de las comunidades en las que opera, con ofrecer a los jóvenes su primera oportunidad de empleo formal y con utilizar su Receta del Futuro para lograr un impacto medioambiental positivo. A su vez, cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: ARCO). Para más información sobre la Compañía, por favor visite nuestro sitio web: www.arcosdorados.com

McDonald's pan

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