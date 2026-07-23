Desapareció un joven de 23 años en Arroyo Leyes: buscan a Nicolás Agustín Ezcurra

La Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe difundió un pedido de colaboración para dar con el paradero del joven, quien fue visto por última vez el 22 de julio en Arroyo Leyes

Por disposición de la Fiscalía Regional I , la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe solicita la colaboración de toda la comunidad para dar con el paradero de Nicolás Agustín Ezcurra , un joven de 23 años que fue visto por última vez el 22 de julio de 2026 en la localidad de Arroyo Leyes , en el departamento La Capital.

De acuerdo con la denuncia radicada ante las autoridades, Nicolás Ezcurra es oriundo de la ciudad de Santa Fe y presenta las siguientes características físicas: tez blanca , ojos verdosos , contextura delgada , una estatura aproximada de 1,78 metros , cabello castaño oscuro , bigote y una cicatriz quirúrgica de unos cuatro centímetros en la parte superior externa de uno de sus brazos .

Al momento de su desaparición, el joven vestía una campera verde y llevaba una mochila, elementos que podrían facilitar su identificación.

Nicolás Agustín Ezcurra, el joven desaparecido gentileza

Quiénes intervienen en la búsqueda

La investigación y el operativo de búsqueda están a cargo de la Subcomisaría 20ª de la Unidad Regional I y de la Fiscalía Regional I, bajo la intervención del fiscal Dr. Giavedoni.

Las autoridades solicitan a cualquier persona que pueda aportar información sobre el paradero de Nicolás Agustín Ezcurra que se comunique de inmediato con el 911 o se acerque a cualquiera de las sedes de la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe.

También se puede brindar información de manera presencial en:

Mendoza 3443 , ciudad de Santa Fe .

, ciudad de . Santa Fe 1950, 1° piso, oficina 137, ciudad de Rosario.

Además, está disponible el correo electrónico oficial de la Secretaría de Derechos Humanos para recibir información vinculada con la búsqueda.