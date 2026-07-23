El Niño en Santa Fe: prevén que el período más crítico llegue entre octubre y diciembre

Marcos Escajadillo confirmó que Santa Fe intensifica las tareas de prevención ante el fenómeno de El Niño. El Gobierno prepara a 100 localidades con riesgo hídrico para el último trimestre de 2026

La provincia de Santa Fe continúa fortaleciendo su estrategia de prevención frente al avance del fenómeno de El Niño , cuyo desarrollo comienza a evidenciarse en distintas regiones del país y podría intensificarse entre octubre y diciembre .

Así lo confirmó el secretario de Protección Civil , Marcos Escajadillo , quien participó de la tercera reunión regional sobre el fenómeno climático realizada en Posadas, Misiones , junto a representantes de las ocho provincias que integran la cuenca del Plata, una de las zonas con mayor riesgo de sufrir inundaciones y eventos meteorológicos severos.

En declaraciones a LT10, el funcionario explicó que el encuentro permitió compartir las acciones preventivas que cada jurisdicción viene implementando y actualizar los pronósticos elaborados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Instituto Nacional del Agua (INA).

José Busiemi

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El Niño ya comenzó a mostrar señales en la región

Escajadillo indicó que, si bien el fenómeno aún continúa en proceso de consolidación, ya existen señales concretas de su presencia. "El fenómeno de el Niño ya lo tenemos presente y en algunas provincias ya se está manifestando", afirmó.

Según explicó, los mayores impactos iniciales se registraron en Misiones, Corrientes y algunos sectores de Entre Ríos, mientras que en Santa Fe ya comenzaron a observarse episodios de tormentas intensas y fuertes vientos, como los ocurridos durante el último fin de semana en el departamento San Justo.

El funcionario recordó además que mientras se desarrollaba la reunión en Posadas, esa ciudad fue afectada por intensas precipitaciones, un ejemplo de las condiciones que podrían repetirse en distintos puntos del país.

El escenario más complejo se espera para octubre, noviembre y diciembre

De acuerdo con la información brindada por los organismos nacionales especializados, el período de mayor preocupación continúa siendo el último trimestre de 2026.

Escajadillo explicó que a comienzos del año los pronósticos hablaban de un evento durante el segundo semestre, pero la evolución del fenómeno modificó los tiempos previstos. "Hoy ya se habla del fenómeno del Niño 2026-2027. Los efectos más críticos comenzarían a acentuarse a partir de octubre y noviembre", sostuvo.

Aunque todavía no puede determinarse con precisión si el evento será moderado, severo o muy severo, remarcó que la provincia trabaja sobre escenarios críticos para anticiparse a cualquier situación.

José Busiemi

Las 100 localidades con riesgo hídrico están bajo seguimiento

Durante la reunión regional, Santa Fe presentó el trabajo que viene desarrollando desde el año pasado en materia de prevención.

Entre las principales acciones se destacan:

Identificación de 100 localidades con riesgo hídrico.

Trabajos de limpieza y mantenimiento de canales.

Coordinación permanente con municipios y comunas.

Fortalecimiento de los planes locales de contingencia.

Articulación entre distintos ministerios e instituciones de emergencia.

Escajadillo destacó que el gobernador Maximiliano Pullaro impulsó encuentros regionales tanto en Rosario como en la ciudad de Santa Fe para coordinar estrategias con intendentes y presidentes comunales.

El rol clave de municipios y comunas

El secretario de Protección Civil subrayó que la respuesta inicial ante cualquier emergencia siempre recae en los gobiernos locales. "La primera respuesta siempre la tiene el gobierno local. Debe estar organizado, preparado y contar con su plan de contingencias y su junta local de Protección Civil", señaló.

Por ese motivo, la Provincia mantiene un trabajo permanente con intendencias y comunas para fortalecer la capacidad de respuesta frente a lluvias intensas, tormentas y posibles inundaciones.

Por qué se produce el fenómeno de El Niño

Escajadillo recordó que El Niño se origina por un aumento anormal de la temperatura superficial del océano Pacífico, frente a las costas de Perú y Ecuador, una condición que modifica la circulación atmosférica y favorece un incremento de las precipitaciones en buena parte del centro y noreste argentino.

Según explicó, las mediciones muestran un aumento paulatino de la temperatura del océano, lo que confirma que las condiciones para el desarrollo del fenómeno continúan fortaleciéndose.

Santa Fe apuesta a la prevención

Finalmente, el funcionario remarcó que los informes climáticos brindan una ventana de aproximadamente 90 días para profundizar las tareas preventivas en los sectores más vulnerables.

El objetivo es llegar al período de mayores lluvias con obras de mantenimiento ejecutadas, protocolos de emergencia actualizados y municipios preparados para responder rápidamente ante cualquier contingencia.

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