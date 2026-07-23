El comienzo de este jueves en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con cielo cubierto, lloviznas y con una temperatura de 11.3º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 17°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, se observa en la región el desarrollo pleno de un sistema de alta presión, el cual si bien a priori mantiene una configuración en sus masas de aire similar a la de los últimos días, debería comenzar a recibir el aporte predominante de aire algo más cálido desde el este/noreste del continente. Esta situación permitiría que el sistema mantenga su tendencia a despejarse gradualmente con el correr de los días y con una tendencia en suave ascenso de los registros térmicos por lo menos hasta comienzos de la semana próxima, donde ingresaría un nuevo sistema frío.
Santa Fe: el pronóstico anuncia el regreso del sol y un marcado ascenso de la temperatura
El jueves arrancó con 11,3° y lloviznas, pero el panorama comenzará a cambiar desde este viernes. Se esperan cielos despejados y máximas cercanas a los 23° durante el fin de semana
Viernes con cielo mayormente nublado con tendencia a despejarse hacia la tarde o tarde/noche con condiciones estables y temperaturas en suave ascenso: mínima 11º y máxima 19º. Vientos leves de direcciones variables, predominando del sector este/noreste.
En tanto para el fin de semana se espera un sábado con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones estables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 12º y máxima 21º. Vientos leves a moderados del sector este/noreste, rotando al nor/noreste por momentos.
Por último, domingo con cielo mayormente despejado, con nubosidad variable en aumento y condiciones estables a relativamente estables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 14º y máxima 23º. Vientos leves predominando del sector este, rotando al sur/sureste por momentos.
• LEER MÁS: Cómo será el invierno 2026 en Santa Fe, según el pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional