Santa Fe: el pronóstico anuncia el regreso del sol y un marcado ascenso de la temperatura El jueves arrancó con 11,3° y lloviznas, pero el panorama comenzará a cambiar desde este viernes. Se esperan cielos despejados y máximas cercanas a los 23° durante el fin de semana 23 de julio 2026 · 08:05hs

El comienzo de este jueves en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con cielo cubierto, lloviznas y con una temperatura de 11.3º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 17°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, se observa en la región el desarrollo pleno de un sistema de alta presión, el cual si bien a priori mantiene una configuración en sus masas de aire similar a la de los últimos días, debería comenzar a recibir el aporte predominante de aire algo más cálido desde el este/noreste del continente. Esta situación permitiría que el sistema mantenga su tendencia a despejarse gradualmente con el correr de los días y con una tendencia en suave ascenso de los registros térmicos por lo menos hasta comienzos de la semana próxima, donde ingresaría un nuevo sistema frío.

Viernes con cielo mayormente nublado con tendencia a despejarse hacia la tarde o tarde/noche con condiciones estables y temperaturas en suave ascenso: mínima 11º y máxima 19º. Vientos leves de direcciones variables, predominando del sector este/noreste.

En tanto para el fin de semana se espera un sábado con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones estables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 12º y máxima 21º. Vientos leves a moderados del sector este/noreste, rotando al nor/noreste por momentos. Por último, domingo con cielo mayormente despejado, con nubosidad variable en aumento y condiciones estables a relativamente estables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 14º y máxima 23º. Vientos leves predominando del sector este, rotando al sur/sureste por momentos. • LEER MÁS: Cómo será el invierno 2026 en Santa Fe, según el pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional