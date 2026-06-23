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El récord imposible por el que va Messi en el Mundial 2026

El argentino Lionel Messi tuvo un comienzo inmejorable en el Mundial, con cinco goles en dos presentaciones y hace temblar un récord que parecía imposible

23 de junio 2026 · 14:49hs
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El récord imposible por el que va Messi en el Mundial 2026

El argentino Lionel Messi tuvo un comienzo inmejorable en el Mundial 2026, donde anotó cinco goles en sus primeras dos presentaciones, y comienza a hacer temblar un récord que parecía imposible de batir.

Messi va por un récord casi imposible

Se trata de la máxima cantidad de goles anotados por un jugador en una misma edición de un Mundial, que fue conseguida por el francés Just Fontaine en Suecia 1958, donde brilló con 13 anotaciones en solo seis partidos. En aquella edición, la actuación de Fontaine no fue suficiente para Francia, ya que los galos quedaron eliminados en las semifinales por Brasil y se tuvieron que conformar con el tercer puesto.

• LEER MÁS: Días, horarios y posibles rivales: así es el camino de la Selección Argentina

Este impresionante inicio de Messi en su sexto Mundial no solo ilusiona a los argentinos con la posibilidad de conquistar la cuarta estrella, sino que también hace temblar el récord de Fontaine, aunque la "Pulga" debería continuar con este ritmo arrollador.

Messi tuvo un arrasador inicio en el Mundial 2026, donde debutó con un hat-trick en el triunfo 3-0 frente a Argelia, mientras que este lunes se lució con un doblete contra Austria en la victoria 2-0.

Este arrollador comienzo le permitió además convertirse en el máximo anotador en la historia de los Mundiales, ya que alcanzó los 18 y dejó atrás los 16 del alemán Miroslav Klose.

La próxima presentación de la Selección argentina será este sábado ante Jordania, aunque hay muchas posibilidades de que Messi no sume minutos ya que los dirigidos por Lionel Scaloni se aseguraron la primera posición en el Grupo J y en un Mundial con tantos partidos (el campeón deberá disputar ocho) se debe aprovechar cada oportunidad para descansar.

Los jugadores con más goles en una misma edición de un Mundial

Just Fontaine (Francia): 13 en Suecia 1958

Sándor Kocsis (Hungría): 11 en Suiza 1954

Gerd Müller (Alemania): 10 en México 1970

Messi Mundial récord
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