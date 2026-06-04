Cambios en la Revisión Técnica Obligatoria : Santa Fe aún no cierra por completo la puerta de la desregulación

La última resolución sobre la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) profundiza la huella en el camino de la desregulación de los controles automotores en Argentina, algo que hasta ahora fue rechazado en varios puntos del país. A pesar de estos antecedentes, fuentes oficiales confirmaron este jueves que la adhesión a la nueva normativa en Santa Fe todavía no fue descartada .

Hace poco más de un año, el decreto 196/25 introdujo múltiples modificaciones en la ley nacional de tránsito. La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) desestimó casi todos, salvo los referidos a las licencias de conducir profesionales. Frente a la ratificación reciente de los cambios, el titular del organismo, Carlos Torres, aclaró: "Estamos evaluando cuáles son las mejores decisiones para cuidar a los santafesinos desde todo punto de vista" .

"Nosotros podemos adherir, podemos adherir en forma parcial o no adherir en nada. Estamos en ese proceso de análisis", explicó el funcionario a través de La Red Rosario. A contramano de lo que plantean los impulsores de la reforma, consideró que la apertura hacia los talleres mecánicos, concesionarias e importadoras puede llegar a generar un aumento en el costo del trámite en vez de abaratarlo, una advertencia que también lanzaron desde la Cámara de Centros de Inspección Vehicular de Santa Fe.

¿Qué puede cambiar en la RTO de Santa Fe?

Si bien todavía no está dicha la última palaba, el secretario de la APSV aseguró que la provincia no extenderá los plazos obligatorios para las revisiones. En el caso de las unidades cero kilómetro, cuyo primer control debe realizarse dentro de los 3 años en la provincia, sentenció: "No estamos de acuerdo en que esperen 5 años".

Desde el gobierno santafesino plantearon que ampliar el periodo para hacer la RTO puede aumentar el riesgo de siniestros viales por las fallas que producen a medida que se usan los rodados. "Nosotros tenemos un observatorio donde miramos qué daños tienen los vehículos. Son datos objetivos que nosotros tenemos, ojalá que la nación también los pueda mensurar y tener", argumentó en cuanto a la estadística de los controles.

Al margen de la postura de cada jurisdicción, la Secretaría de Transporte de Argentina creará un Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos con inscripción gratuita, de acuerdo a los términos de la resolución 32/26. A nivel local, Torres enfatizó que todavía no están convencidos respecto de las ventajas que ofrece esta modificación y remarcó: "Tenemos que saber muy bien quién va a hacer los controles".

"Aquí tenemos un sistema bastante bien armado en comparación con otras provincias", sostuvo el titular de la agencia estatal. Al respecto, recordó que el trámite puede hacerse en 28 establecimientos distribuidos para cubrir la demanda en todo el territorio. Al mismo tiempo, reconoció que el incumplimiento de la RTO es la infracción de tránsito más frecuente "por lejos", al punto de que se registra entre ocho y nueve veces más que los excesos de velocidad y la falta de otra documentación obligatoria.

¿Cuánto cuesta la RTO en Santa Fe?

Actualmente, la revisión técnica obligatoria de un automóvil particular cuesta 75.000 pesos en Santa Fe. La normativa vigente limita la actualización y sólo se modifica de acuerdo al aumento del precio del combustible.

El decreto nacional no sólo ofrece la posibilidad de hacer el trámite en talleres particulares u otros comercios del rubro automotor. También apunta a desregular los cobros, pero en la provincia creen que el tiro puede salir por la culata. "Si alguien va a a una concesionaria y le cobran 250.000 pesos, están en todo su derecho porque los precios están liberados", comentó titular de la APSV en cuanto al efecto que puede tener la reforma.

El funcionario admitió que es "muy lindo, fácil y agradable a los oídos decirle a la gente que se va a abrir y que va a poder elegir" dónde hace la inspección. De inmediato, acotó: "Yo quiero saber cuál va a ser la calidad de las revisiones".

En medio del nuevo proceso de evaluación de los cambios que pueden implementarse con la base de la nueva normativa, Torres reiteró que la prioridad máxima es garantizar la seguridad vial en la provincia. "Sólo vamos a hacer lo que les convenga a los santafesinos", concluyó.

El gobierno "profundiza el error" en la RTO

Los representantes del Estado provincial no son los únicos que están disconformes con la propuesta de desregulación en Argentina. El director ejecutivo de la Cámara de Centros de Inspección Vehicular de Santa Fe, Carlos López, consideró que el gobierno nacional "profundiza el error" al habilitar la apertura de nuevos puntos de control.

El titular de la entidad apuntó que Santa Fe no es el único lugar donde se rechaza la adhesión al nuevo régimen, ya que Buenos Aires y Córdoba también descartaron la medida. En diálogo con LT8 añadió que la RTO "se desarrolla con parámetros de independencia e imparcialidad en todo el mundo", de modo que no es conveniente introducirla en los talleres particulares o las concesionarias.

El representante de los encargados de las inspecciones afirmó que la normativa genera un "conflicto de intereses" porque convierten a los mecánicos en "juez y parte" a la hora de evaluar un coche. "Te reviso el auto, te detecto la anomalía y te cambio el repuesto", enumeró en cuanto a la posible respuesta de un técnico habilitado.

López está convencido de que la desregulación del trámite implica mayor riesgo para la seguridad vial. Al respecto, recordó que siete de cada diez vehículos presentan anomalías medias o graves en la primera revisión. Luego opinó que el cambio de frecuencia de los controles responde a una "mirada de facilismo" y replicó: "Acá, la prioridad es bajar los muertos y bajar los accidentes".