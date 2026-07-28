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Cuándo es el próximo fin de semana largo y qué se conmemora

El calendario oficial ya tiene marcada una de las fechas más esperadas del segundo semestre. Qué establece la normativa y cómo impactará en la organización del descanso

28 de julio 2026 · 10:16hs
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Cuándo es el próximo fin de semana largo y qué se conmemora

Mientras miles de argentinos comienzan a planificar los próximos meses tras las vacaciones de invierno, el calendario oficial de feriados 2026 ya tiene una fecha marcada en agosto. El Gobierno nacional confirmó que el lunes 17 de agosto será feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, lo que dará lugar al único fin de semana largo de agosto.

De esta manera, quienes no deban trabajar podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso, desde el sábado 15 hasta el lunes 17 de agosto inclusive. La fecha aparece como una de las más esperadas del segundo semestre, especialmente para quienes buscan organizar una escapada turística, visitar familiares o simplemente tomarse un respiro de la rutina.

Por qué es feriado el 17 de agosto

La jornada recuerda el fallecimiento del General José de San Martín, considerado una de las figuras más importantes de la historia argentina y uno de los principales protagonistas de la independencia de Argentina, Chile y Perú.

El denominado Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín integra el listado de feriados nacionales trasladables. Sin embargo, en 2026 no será necesario modificar la fecha porque el 17 de agosto coincide exactamente con un lunes, permitiendo conformar de manera natural un fin de semana largo.

Cómo quedará el fin de semana largo de agosto

El período de descanso abarcará:

  • Sábado 15 de agosto.
  • Domingo 16 de agosto.
  • Lunes 17 de agosto (feriado nacional).

Al tratarse del único fin de semana largo de agosto, se espera un importante movimiento turístico en distintos destinos del país, especialmente en ciudades cercanas a los grandes centros urbanos.

Qué pasa si se trabaja durante el feriado

La legislación laboral argentina establece condiciones especiales para quienes deban prestar servicios durante los feriados nacionales.

Según la Ley de Contrato de Trabajo, los empleados que trabajen el lunes 17 de agosto deberán percibir una remuneración equivalente al doble de una jornada habitual, salvo las excepciones previstas por convenios colectivos o normativas específicas.

Por ese motivo, las empresas y organismos que mantengan actividades durante esa fecha deberán aplicar el régimen correspondiente para el pago de los trabajadores alcanzados.

Qué significa que sea un feriado trasladable

En Argentina, los feriados nacionales se clasifican en inamovibles y trasladables. Estos últimos pueden modificarse de fecha para favorecer la actividad turística y promover la generación de fines de semana largos.

La Ley 27.399 regula este mecanismo y establece las condiciones para los eventuales traslados. Sin embargo, cuando la fecha conmemorativa coincide con un lunes o un viernes, como ocurrirá este año con el 17 de agosto, no resulta necesario realizar cambios.

Los feriados que quedan en 2026

Después del descanso de agosto, el calendario nacional de feriados 2026 aún contempla varias fechas para lo que resta del año:

Feriados trasladables

  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Feriados inamovibles

  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Feriado con fines turísticos

  • Lunes 7 de diciembre.

Precisamente, la combinación entre el feriado turístico del 7 de diciembre y el Día de la Inmaculada Concepción de María del 8 de diciembre permitirá conformar otro fin de semana largo de cuatro días, uno de los más extensos del año.

• LEER MÁS: Santa Fe fue uno de los destinos más elegidos del país y el feriado dejó más de $19.000 millones

fin de semana feriado agosto 2026
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