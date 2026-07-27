Alivio en Unión: Spahn afirmó que el miércoles se solucionará el tema de las inhibiciones

El presidente rojiblanco Luis Spahn aseguró que el tema está resuelto en un 99,9% y además dijo que buscan un defensor que juega en Europa

Este lunes Unión arrancó una semana clave en su intención de levantar las inhibiciones que pesan sobre la insitución y así poder utilizar los refuerzos que llegaron. Por ello, el presidente rojiblanco Luis Spahn dialogó con LT9 y se mostró confiado al manifestar que en los próximos días se resolverá la cuestión y para el partido del sábado ante Gimnasia de Mendoza, Leonardo Madelón podrá contar con los refuerzos.

"Estimamos en un 99,9% que va a estar solucionado . Espero que este miércoles podamos tener los acuerdos para que Madelón pueda contar con todo el plantel" , fue el anuncio más relevante que realizó el presidente Luis Spahn.

En cuanto a la situación financiera que atraviesa el club aseguró: "Nos atrasamos un poquito en los sueldos. No tenemos vergüenza de lo que pasó porque se dio por distintas circunstancias. Como por ejemplo, no haber podido cobrar lo que debíamos cobrar. Apuntamos a ir para arriba, estar en el lote de punta y no tener atrasos a futuro".

Consultado por los refuerzos que llegaron respondió: "Esta vez pudimos traer algunas de las primeras opciones del DT, como Ramírez y Pintado y eso también le da tranquilidad. Lo de Mosqueira está cerrado, los chicos están entrenando acá, saben que se va a solucionar. A veces hay algún chispazo entre abogados o representantes, pero los directivos le damos una solución".

En otro tramo de la charla habló de la venta de Valentín Fascendini: "Fue un muy buen negocio para las dos partes.Todos se quieren ir de donde están, ya que los titulares buscan mejores condiciones y los suplentes quieren oportunidades. Esa la realidad del fútbol".

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Respecto a la posibilidad de sumar algún refuerzo más, Spahn manifestó: "Estamos viendo un jugador que está en Europa, que juega en una de las ligas importantes. Hoy sería nuestra primera alternativa".

A la hora de referirse al conflicto que mantiene con Racing, reveló: "No quieren aportar la documentación y tampoco están pagando. Pero Unión no va a resignar la parte patrimonial de la institución".

Sobre el rendimiento que mostró el equipo ante Platense, Spahn argumentó: "Las cosas por algo pasan. Se dio la oportunidad de que debuten los chicos y eso es sumamente importante porque ahora Madelón sabe que ese grupo puede estar a la altura de las circunstancias. El plantel ha crecido y eso es muy valioso".