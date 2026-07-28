Santo Tomé: detuvieron a un hombre acusado de un delito contra la integridad sexual de un menor

Pesquisas de la Policía de Investigaciones PDI, luego de una investigación iniciada por una denuncia, concretaron la aprehensión en el marco de una causa que involucraría a un adolescente de 13 años

Un hombre de 28 años fue aprehendido en la ciudad de Santo Tomé por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) , en el marco de una causa por un presunto delito contra la integridad sexual cuya víctima sería un adolescente de 13 años .

El procedimiento se llevó a cabo en las últimas horas en inmediaciones de avenida Luján al 2300 , donde efectivos de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la PDI concretaron la detención del sospechoso.

La investigación se inició a partir de una denuncia que puso en conocimiento de las autoridades una presunta situación de violencia que involucraría a un menor de 13 años. A partir de esa presentación, el personal especializado del Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar llevó adelante distintas tareas investigativas, reuniendo los elementos necesarios para solicitar las medidas judiciales correspondientes.

Aprehendido

El hombre fue identificado por sus iniciales N. R. S. L., de 28 años, y quedó alojado en una dependencia de la Unidad Regional I, mientras avanzan las actuaciones judiciales destinadas al esclarecimiento del hecho y a garantizar la protección integral de la víctima.

Intervención de la Fiscalía

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Policía de Investigaciones, que informó de inmediato a la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Vivian Galeano.

Por disposición de la fiscal, el sospechoso permanecerá privado de su libertad, deberá ser sometido a un examen médico en Medicina Legal, será debidamente identificado y continuará alojado en una dependencia policial de la ciudad de Santa Fe.

De manera provisoria, la causa fue calificada como un delito contra la integridad sexual, mientras la investigación continúa para determinar las circunstancias del hecho.

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