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Con un pie afuera de Unión: Gimnasia aceleró a fondo por Agustín Colazo

El delantero perdió terreno con Leonardo Madelón y su futuro parece estar lejos de Santa Fe. El Lobo avanzó fuerte para incorporarlo, mientras que el Matador también sigue de cerca la negociación.

Ovación

Por Ovación

28 de julio 2026 · 10:19hs
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Con un pie afuera de Unión: Gimnasia aceleró a fondo por Agustín Colazo

Mientras en Unión todas las miradas están puestas en la posible habilitación de los refuerzos, la dirigencia también trabaja en otro frente del mercado de pases: la salida de Agustín Colazo, un futbolista que no entra en la consideración de Leonardo Madelón y que podría cambiar de club en las próximas horas.

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Después de haber estado muy cerca de regresar a Aldosivi, operación que finalmente se frustró, el delantero volvió a convertirse en una pieza codiciada. Ahora es Gimnasia y Esgrima La Plata el que tomó la delantera para quedarse con sus servicios, aunque Tigre también sigue de cerca la situación.

Gimnasia se movió rápido tras una lesión clave

La grave lesión de Marcelo Torres, máximo goleador de Gimnasia en las últimas temporadas, obligó al conjunto platense a salir de inmediato al mercado en busca de un reemplazante.

En ese contexto apareció el nombre de Colazo. El atacante ya tendría acordado su contrato personal con el equipo dirigido por Ariel Pereyra, mientras que las conversaciones entre los clubes avanzan para cerrar un préstamo por 18 meses, con una opción de compra al finalizar la cesión.

La intención del Lobo es resolver la operación cuanto antes para evitar que otro interesado se adelante.

Tigre también sigue de cerca al delantero de Unión

Cuando parecía que el destino de Colazo estaba definido, apareció un nuevo competidor. Tigre comenzó a evaluar la posibilidad de sumar al delantero y se mantiene atento a la negociación. Aunque el Matador todavía no realizó un avance decisivo, su interés obliga a Gimnasia a acelerar para no correr riesgos. Por eso, las próximas horas aparecen como determinantes para definir el futuro del atacante.

En Unión entienden que una transferencia sería la mejor solución. Colazo perdió protagonismo desde la llegada de Madelón y, con las incorporaciones de Eric Ramírez y la recuperación de Marcelo Estigarribia, sus posibilidades de sumar minutos quedaron todavía más reducidas.

Por ese motivo, el club ve con buenos ojos encontrarle una salida que le permita al futbolista tener continuidad y, al mismo tiempo, liberar un lugar dentro del plantel.

La frustrada vuelta a Aldosivi parecía haber complicado el panorama, pero el interés de Gimnasia modificó rápidamente el escenario y volvió a abrirle una puerta importante.

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Ahora, con Gimnasia como principal candidato y Tigre al acecho, el delantero está nuevamente muy cerca de cambiar de camiseta.

Si no surgen contratiempos en la negociación, Agustín Colazo dejará Unión en los próximos días, en una operación que le permitirá al atacante volver a tener protagonismo y al club rojiblanco seguir reordenando un plantel que continúa moviéndose en este mercado de pases.

Unión Gimnasia Agustín Colazo
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