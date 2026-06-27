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Muerte de Ernestina Pais: se conoció el informe preliminar de la autopsia

La periodista de 54 años falleció este viernes por la noche al ser arrollada por un tren en San Isidro.

27 de junio 2026 · 09:53hs
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Muerte de Ernestina Pais: se conoció el informe preliminar de la autopsia

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Muerte de Ernestina Pais: se conoció el informe preliminar de la autopsia

La periodista Ernestina Pais murió como consecuencia de un traumatismo encefalocraneal grave, según el resultado del informe preliminar de la autopsia.

Ernestina Pais dijo que le resta arreglar "el tema del dinero".
Ernestina Pais dijo que le resta arreglar "el tema del dinero".

Fuentes cercanas a la investigación informaron a la Agencia Noticias Argentinas que la ex conductora de Mañanas Informales sufrió un impacto fuerte en la cabeza por el arrollamiento de un tren en San Isidro, donde cruzó con la barrera baja.

En este sentido, reconocieron que resta conocer el análisis completo de la necropsia, que fue realizada en la morgue judicial, mientras que la familia ya recibió el cuerpo.

El caso fue caratulado como averiguación de casuales de muerte y "no hay elementos probatorios" para imputar al maquinista, señalaron las fuentes judiciales ante la consulta de esta agencia.

En tanto, remarcaron que se llevó a cabo un examen de toxicología, a fin de determinar si Pais, de 54 años, manejaba bajo los efectos del alcohol.

• LEER MÁS:Conmoción por la muerte de la periodista Ernestina Pais: su auto fue arrollado por un tren en San Isidro

Ernestina Pais muerte autopsia

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