Sanjustino eliminó a Gimnasia y jugará ante Colón la final del Apertura A1 Sanjustino derrotó a Gimnasia y Esgrima en el Cuna de Matadores y es el segundo finalista del Torneo Apertura A1 de la ASB y definirá el título ante Colón Por Ovación 27 de junio 2026 · 09:24hs

Sanjustino derrotó a Gimnasia y Esgrima en el Cuna de Matadores y se convirtió en el segundo finalista del Torneo Apertura A1 de la Asociación Santafesina de Básquet. Ahora irá por el bicampeonato frente a Colón, que espera por la gran definición.

El Matador hizo valer la localía y dejó en el camino a un duro rival para meterse, una vez más, en la pelea por el título. Con una sólida actuación, el conjunto de San Justo ratificó el gran momento que atraviesa y buscará revalidar la corona conseguida en la temporada pasada.

De esta manera, la final del Apertura tendrá frente a frente a los dos mejores equipos del certamen. Por un lado estará Sanjustino, defensor del título y con la ilusión de alcanzar el bicampeonato. Del otro aparecerá Colón, que intentará cortar el dominio del Matador y quedarse con el primer torneo de la temporada. Síntesis de Sanjustino-Gimnasia SANJUSTINO 75: Tomás Pereyra 11, Leonardo Strack 10, Matías Galligani 15, Gonzalo Lozicki 14, Matías Fleury 8 (FI) Esteban Espinoza 0, Jordi Godoy 8, Emanuel Bender 2, Lucas Musante 7, Felipe Peirone 0. DT: Renzo Giunta. GIMNASIA 64: Jeremías Salvatelli 4, Iñaki Uriona 5, León Alfonso 7, Marcial D’amelio 0, Inti Peón 20 (FI) Julián Salaberry 4, Tomás Gómez 7, Manuel Hernández 2, Matías Manattini 0, Gonzalo Sabatini 6, Lorenzo Micheloni 5, Facundo Zanor 4. DT: Valentín Rinaudo. Parciales: 19-13, 30-34 y 50-40. Árbitros: Juan Fernández, Nicolás Cecchetti y Luciano Menéndez. Cancha: Cuna de Matadores.