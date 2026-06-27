Con una formación alternativa, Argentina cierra la fase de grupos ante Jordania

La Selección Argentina cerrará la fase de grupos del Mundial contra Jordania, desde las 23, en Dallas. Ya tiene rival para los 16avos de final: Cabo Verde

La Selección Argentina se enfrentará este sábado, desde las 23, ante Jordania por la tercera y última fecha del Grupo J del Mundial 2026. El partido se llevará a cabo en el AT&T Stadium de Dallas, y se podrá ver por TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports. El árbitro será el rumano István Kovács.

La Selección Argentina llega a este encuentro con la tranquilidad de haberse asegurado la clasificación a 16avos de final y la primera posición en el Grupo J de manera anticipada, gracias a los triunfos 3-0 sobre Argelia y 2-0 ante Austria.

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En ambas presentaciones la gran figura fue el rosarino Lionel Messi, ya que no solo fue clave en el juego de la Selección, sino que también hizo todos los goles y se convirtió en el máximo artillero en la historia de los Mundiales. Esto le permite al director técnico de la Argentina, Lionel Scaloni, poner una formación alternativa en este encuentro para así darle descanso a quienes suelen ser titulares de cara a los 16avos de final.

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Jordania, por su parte, afrontará este encuentro sin chances de avanzar a los 16avos de final, ya que cayó ante Austria (3-1) y Argelia (2-1), por lo que ni siquiera el triunfo podría sacarla de la última posición debido al criterio de desempate olímpico.

De todas maneras, los jordanos buscarán irse de su primera participación mundialista con la frente en alto y con un histórico resultado ante los vigentes campeones del mundo y de América.

Probables formaciones de Argentina y Jordania

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Nicolás Paz; Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Jordania: Yazeed Abu laila; Husam Abudahab, Yazan Al-Arab, Abdallah Nasib; Mohannad Mahmoud abo Taha, Noor Al-Rawabdeh, Nizar Al Rashdan, Ehsan Haddad; Mahmoud Al Mardi, Ali Alowan y Musa Al-Taamari. DT: Jamal Sellami.

Hora: 23.

Árbitro: István Kovács (Rum).

Estadio: AT&T Stadium (Dallas).

TV: TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports.