La Perla y Colón de San Justo comparten la punta del Apertura de Primera A

En otro adelanto de la fecha 15 del Apertura de Primera A José Luis Burtovoy, La Perla igualó con Juventud Unida y alcanzó en la cima a Colón de San Justo

En la noche fría en Recreo Sur, La Perla del Oeste y Juventud Unida de Candioti igualaron 1 a 1 en el clásico regional de la ruta nacional 11 en el marco de otro de los adelantos de la fecha 15 del Torneo Apertura de Primera A José Luis Burtovoy que organiza la Liga Santafesina de Fútbol.

Fue un partido complicado para el conjunto dueño de casa que alcanzó al Conquistador en la cima de la tabla de posiciones. Igualmente se lo podría haber llevado la visita de no haber errado en los metros finales un par de oportunidades que dispuso. Fue un empate vibrante donde los conducido por Andrés Formento no les alcanzó para ganar y quedarse con la punta en soledad.

La Perla y Juventud Unida igualaron en el clásico regional

En cumplimiento de la fecha 15 del Apertura José Luis Burtovoy, La Perla del Oeste igualó 1 a 1 con Juventud Unida de Candioti. A los 22 minutos del primer tiempo llegó un golazo de Fernando Márquez, con un remate desde afuera del área grande, en donde se pasó dos jugadores y allí consiguió abrir la cuenta para los dueños de casa. Juventud había jugado bien hasta allí, pero en un cotejo de absoluta paridad y equilibrio. A los pocos minutos de ponerse arriba en el marcador, lo tocaron en el área grande a Germán Mayenfisch, y el árbitro Maximiliano Moya no dudó en decretar la pena máxima.

Allí fue que el arquero visitante Dylan Galván le tapó el remate al Cuqui Márquez, quien aprovechó el rebote que dio el arquero y en esa situación el delantero local lo tuvo nuevamente pero lo tiro por arriba del travesaño dejando las cosas 1 a 0. En diez minutos de juego había pasado de todo, algunas aproximaciones de la Juve que no prosperaron, e inmediatamente el gol de Márquez y el penal atajado.

A los 34 minutos lo tuvo nuevamente la visita con un remate de Sánchez de zurda que rompió el travesaño y que le privó de conseguir la igualdad. En la siguiente acción Galván fue nuevamente determinante ya que le tapó un remate a Mayenfisch que tenía destino de red. A esta altura el arquero visitante se estaba convirtiendo en una de las figurs en la noche fría de Recreo Sur. De tanto insistir, a los 45 minutos llegó el gol de la visita, en una muy buena acción de Méndez, tras una contra que fue letal y que dejó las cosas 1 a 1.

Juventud Unida consiguió un gran resultado ante uno de los mejores equipos del torneo liguista. Gentileza Ariel Maradona (AM Liga)

En la próxima fecha del certamen liguista, La Perla del Oeste deberá visitar a Deportivo Santa Rosa, partido que aparentemente podría jugarse el jueves 2 de julio en el predio Nery Pumpido, mientras que Juventud Unida será anfitrión en el Rodolfo Candioti de la Universidad del Litoral.

Más información del Apertura liguista

La programación se completará en la presente jornada de sábado desde las 15.30 con los siguientes cotejos: Gimnasia y Esgrima con Deportivo Santa Rosa en Ciudadela (Matías Pereyra), Ateneo Inmaculada con Unión en el campo de deportes ubicado a la vera de la autopista (Nicolás Mottier), Colón con Independiente (Enzo Silvestre), Academia Cabrera con Universidad del Litoral en el ex predio de la Fiat en Sauce Viejo (Ariel Correa), Ciclón Norte con Cosmos (Gastón Freyre) y Sportivo Guadalupe con Nacional en el Eladio Romeo Rosso (Juan Bonnin).

Recordemos que el pasado miércoles se disputaron cuatro adelantos del decimoquinto capítulo del Apertura. En la oportunidad, Náutico El Quillá se impuso por 2 a 0 a Las Flores en el estadio Mono Roteta, Ciclón Racing con La Salle Jobson igualaron 0 a 0, Colón de San Justo superó a Deportivo Nobleza de Recreo por 3 a 2 como visitante y Newell´s igualó 2 a 2 con Sanjustino en el predio Nery Pumpido.

Las posiciones se encuentran de esta manera: Colón de San Justo y La Perla 36, Sanjustino 34, Sportivo Guadalupe 27, La Salle Jobson 25, Colón de Santa Fe 23; Juventud Unida 21, Náutico El Quillá y Ciclón Racing 20; Ateneo Inmaculada 19, Unión de Santa Fe 18, Cosmos y Nacional 17; Independiente, Universidad del Litoral y Ciclón Norte 15; Nobleza de Recreo 14, Las Flores II 13; Gimnasia y Esgrima, Academia Cabrera y Newell´s 12; Deportivo Santa Rosa 7.

Síntesis: La Perla 1- Juventud Unida 1

La Perla: Abram Reartes, Diego Mazzon, Arian García, Nahuel Mar, Julio Ocampo, Natanel Acosta, Ivo Quiroz, Mauro Romero, Fernando Marquez (c), Germán Mayenfisch y Gastón Medina. DT: Andrés Formento.

Juventud Unida de Candioti: Dylan Galván, Hernán Del Sastre, Mateo Mena, Sharo Yennerich (c), Exequiel Aquino, Tomás Dándolo, Eros Méndez, Lucas Bonadeo, Federico Farhrrer, Santiago Sánchez y Santiago Macua. DT: Martino Petitti.

Cambios: Agustín Vega x Mar, Alan Aranda x Ocampo, Facundo Casas x Acosta, Rabel Osta x Romero, Jonatan Vázquez x Quiroz (LP);

Nahier Arce x Aquino, Lucas Saucedo x Macua, Benjamín Vandenberghe x Méndez (JU).

Goles: Pt: 22´ Fernando Márquez (LP), 45´ Eros Méndez (JU).

Amonestados: Nahuel Mar, Natanael Acosta, Mauro Romero (LP); Tomás Dándolo, Eros Méndez (JU).

Árbitro: Maximiliano Moya

Cancha: Estadio Jardín, Recreo Sur.