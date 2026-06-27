Liga Próximo: Rivadavia Juniors dio la vuelta olímpica ante su gente

En un Exequiel Cerati colmado, Rivadavia venció a República del Oeste, barrió la serie final y se consagró campeón de la Liga Próximo de la ASB

En un Exequiel Cerati colmado de público, Rivadavia Juniors venció a República del Oeste , barrió la serie final y se consagró campeón de la Liga Próximo de la ASB , transformándose en el mejor equipo del primer semestre.

La definición tuvo el marco ideal para una noche inolvidable. Con el apoyo de su gente, Rivadavia mostró nuevamente su superioridad en la serie decisiva y no dejó dudas para quedarse con el título, desatando el festejo de jugadores, cuerpo técnico e hinchas una vez consumada la victoria.

El Rojo completó una destacada campaña, coronada con una actuación sólida en la final frente a República del Oeste. Al imponerse en ambos encuentros de la serie, selló el campeonato sin necesidad de un tercer juego y celebró la vuelta olímpica en su estadio.

La consagración representa el premio al trabajo realizado a lo largo de todo el certamen, en el que Rivadavia se consolidó como uno de los equipos más regulares y efectivos de la competencia.

Con este título, el conjunto del Exequiel Cerati se adueñó de la Liga Próximo y cerró el semestre de la mejor manera, ratificando su protagonismo en el básquet santafesino.

La síntesis de Rivadavia y República del Oeste

RIVADAVIA 81: Marco Peralta 4, Luka Zilli 11, Germán Martínez 12, Lucas Quilici 14, Agustín Masino 21 (FI) Tadeo Ballina 0, Lorenzo Antoniazzi 10, Martín Dentesano 0, Franco Carniel 0, Francisco Dupont 9, Tomás González 0, Juan Borsatti 0. DT: Emanuel Schifitto.

REPÚBLICA 71: Lisandro Govone 2, Agustín Ríos 15, Santiago Grosso 11, Matías Lazcano 5, Juan Jakuch 9 (FI) Juan Peralta 6, Vicente Estrubia 7, Pedro Govone 9, Tomás Lizardia 7, Faustino Scarafia 0, Marcos Manattini 0. DT: Lautaro Pereyra.

Parciales: 23-13, 44-33 y 66-52.

Árbitros: Danilo Molina, José Rodríguez y Juan Ghirimoldi.

Cancha: Exequiel Cerati.