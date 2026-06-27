Los Pumitas golearon a Estados Unidos en su debut mundialista

Con un try del santafesino Bautista Benavides, el seleccionado argentino, Los Pumitas, fue implacable en el arranque del Mundial Juvenil que se desarrolla en Georgia

Los Pumitas fueron impiadosos en el arranque del Mundial Juvenil con los Estados Unidos.

Los Pumitas tuvieron un estreno arrollador en el Mundial Juvenil de Georgia y aplastaron a Estados Unidos por 78-14 en el Avchala Stadium de Tbilisi, por la primera fecha del Grupo C. El equipo argentino fue ampliamente superior de principio a fin, destrabó el partido con paciencia en el arranque y terminó construyendo una goleada contundente ante el rival más débil de una zona que también integran Irlanda e Inglaterra. El próximo compromiso será el jueves 2 de julio frente a Irlanda. Es importante señalar que el primer try del partido lo consiguió el segunda línea de Santa Fe Rugby Club, Bautista Benavides a los tres minutos del primer tiempo.

En el marco de la primera fecha del Mundial Juvenil, Los Pumitas se impusieron con autoridad por 78 a 14 frente a Estados Unidos, en el Avchala Stadium de Tbilisi, Georgia. Además del sólido estreno con triunfo, el resultado quedó en la historia como la mayor goleada de un seleccionado juvenil en esta competencia.

El equipo comandado por Nicolás Fernández Miranda fue quien rápidamente se puso por encima en el marcador con el try de Bautista Benavides en apenas tres minutos de juego, luego de varias fases en zona de extremo ataque. Federico Serpa acertó la conversión y estampó el 7-0 parcial. La superioridad argentina se mantuvo durante toda la primera etapa y, luego de varias aproximaciones, Pedro Coll amplió la ventaja con un nuevo try, nuevamente convertido por Serpa para que el conjunto nacional gane 14-0.

Con 12 tries y una actuación colectiva muy sólida Los Pumitas tuvieron un buen inicio en Georgia.

La indisciplina del rival le costó una tarjeta amarilla, y fue ahí donde Los Pumitas lograron tomar posesión y hacerse de las acciones del juego. En primera instancia, fue Manuel Cúneo Camargo quien comandó el maul y finalizó apoyando. Luego, la combinación entre Coll y Tomás Dande finalizó con el jugador de Huirapuca en el ingoal rival. Ambos tries fueron convertidos por Serpa, que también anotó una conquista, convertida por él mismo. Los primeros cuarenta minutos finalizaron con el try de Simón Pfister, que estableció el 40-0 parcial.

El dominio argentino no se modificó en el complemento y fue el protagonista del partido, ya que en apenas diez minutos volvió a golpear en tres oportunidades, mediante Benjamín Ordiz, Simón Pfister y Bautista Lescano. Un par de conversiones de Serpa dejaron el tanteador 59-0. Más tarde, Pfister volvió a anotarse en el tanteador y registrar su tercer try de la tarde georgiana luego de una gran escapada, convertida por Manuel Giannantonio. El descuento de Las Águilas llegó por duplicado, luego de dos buenas acciones en ataque, firmando así el 66-14 parcial. En los minutos finales, Ramón Fernández Miranda y Juan Preumayr, más una conversión de Giannantonio, le pusieron cifras definitivas al histórico triunfo argentino por 78 a 14.

El próximo compromiso será el jueves 2 de julio frente a Irlanda.

Síntesis: Los Pumitas 78- Estados Unidos 14

Los Pumas: 1. Fabrizio Cebron (Benjamín Farías Cerioni), 2. Manuel Cúneo Camargo (Nicolás Cambiasso), 3. Bautista Salinas Mallea (Federico Narváez), 4. Joaquín Pascual Viale (Jeremy Annand), 5. Bautista Benavides, 6. Tomás Dande (capitán) (Franco Marizza), 7. Jerónimo Sorondo, 8. Basilio Cañas, 9. Valentino Reggiardo (Juan Preumayr), 10. Federico Serpa (Manuel Giannantonio), 11. Benjamín Ledesma Arocena, 12. Pedro Coll (Benjamín Ordiz), 13. Ramón Fernández, 14. Bautista Lescano, 15. Simón Pfister. Entrenador: Nicolás Fernández Miranda.

Suplentes: 16. Nicolás Cambiasso, 17. Benjamín Farías Cerioni, 18. Federico Narvaez, 19. Jeremy Annand, 20. Franco Marizza Mizawak, 21. Juan Preumayr, 22. Manuel Giannantonio, 23. Benjamín Ordiz Yujnovsky

Estados Unidos: 1. Oliver Kirk, 2. Sawyer Troupe, 3. Tyler Trower, 4. Pierce Kelly, 5. Lyndon Bailey, 6. Jayden Williams, 7. Yiannis Efthymiopoulos, 8. Papaseea Matelau, 9. Spencer Huntley (capitán), 10. Declan Cadden, 11. Sialeafuhia Ofa, 12. Leo Keesler-Venables, 13. Dane Mitchell, 14. Marco Lapierre, 15. Gavin Holder.

Suplentes: 16. Aidan Stewart, 17. Colin Donnelly, 18. Alfie Booth, 19. Tanielu Taleapa, 20. Frank Finicle, 21. Liam Hill, 22. Joseph Sarkees, 23. William Darbishire. Entrenador: Johannes Gericke.

Primer tiempo: 3’ Try de Bautista Benavides, convertido por Federico Serpa (A), 23’ Try de Pedro Coll, convertido por Federico Serpa (A), 29’ Try de Manuel Cúneo Camargo, convertido por Federico Serpa (A), 35’ Try de Tomás Dande, convertido por Federico Serpa (A), 39’ Try de Federico Serpa, convertido por él mismo (A), 40’ Try de Simón Pfister (A).

Incidencias: 28’ tarjeta amarilla a Spencer Huntley (USA).

Segundo tiempo: 42’ Try de Benjamín Ordiz convertido por Federico Serpa (A), 44’ Try de Simón Pfister, convertido por Federico Serpa (A), 50’ Try de Bautista Lescano (A), 61’ try de Simón Pfister convertido por Manuel Giannantonio (A), 66’ Try de Sialefuiha Ofa, convertido por Declan Cadden (USA), 70’ Try de Gavin Holder, convertido por Declan Cadden (USA), 76’ Try de Ramón Fernández Miranda (A), 79’ Try de Juan Preumayr convertido por Manuel Giannantonio (A).

Incidencias: 56’ tarjeta amarilla a Nicolás Cambiasso (A).

Resultado final: Los Pumitas 78 vs Estados Unidos 14.

Árbitro: Saba Makharadze (GRU).

Cancha: Avchala Stadium (Tbilisi, Georgia).