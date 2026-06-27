El camino de Argentina en el Mundial: rival confirmado y el cuadro rumbo a la final

La fase de grupos del Mundial 2026 entra en su tramo decisivo y la Selección Argentina ya tiene definido el primer escalón de su camino en los playoffs

La fase de grupos del Mundial 2026 entra en su tramo decisivo y la Selección Argentina ya tiene definido el primer escalón de su camino en los playoffs. Tras quedarse con el primer puesto del Grupo J con una fecha de anticipación, el equipo de Lionel Scaloni conoce a su rival de dieciseisavos de final y también el recorrido que deberá atravesar si pretende defender el título obtenido en Qatar.

La Albiceleste debutará en la fase eliminatoria frente a Cabo Verde, selección que sorprendió al clasificarse como escolta de España en el Grupo H. El encuentro se disputará el viernes 3 de julio, desde las 19 (hora argentina), en Miami, con un lugar en los octavos de final en juego.

Un cuadro que ilusiona a la Selección Argentina

Además de asegurar el liderazgo de su zona, Argentina obtuvo un beneficio importante: quedó ubicada en un sector del cuadro que, en principio, evita a varias de las máximas potencias del torneo hasta una eventual final.

El recorrido previsto para el campeón del mundo es el siguiente:

Dieciseisavos de final: viernes 3 de julio, ante Cabo Verde, a las 19, en Miami.

Octavos de final: martes 7 de julio, a las 13, en Atlanta.

Cuartos de final: sábado 11 de julio, a las 22, en Kansas City.

Semifinal: miércoles 15 de julio, a las 16, en Atlanta.

Final: domingo 19 de julio, a las 16, en Nueva Jersey.

Los posibles cruces del Mundial

Más allá del duelo confirmado frente a Cabo Verde, el cuadro ya permite anticipar algunos rivales que podrían aparecer en el camino de la Selección.

En caso de avanzar a los octavos de final, el adversario surgirá del cruce entre Australia y Egipto. Si los oceánicos logran imponerse, volvería a repetirse un enfrentamiento con Argentina en una instancia decisiva, tal como ocurrió en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022, cuando la Albiceleste ganó por 2-1.

Los cuartos de final presentan un panorama más abierto. El posible rival saldría del sector encabezado por el líder del Grupo K, una posición que disputan Colombia y Portugal, aunque Suiza también aparece como uno de los equipos con posibilidades de llegar a esa instancia.

Las potencias, del otro lado

Recién en semifinales podrían aparecer algunos de los grandes candidatos al título. De acuerdo con el cuadro actual, Brasil e Inglaterra son los seleccionados con más chances de cruzarse con el equipo de Scaloni en esa instancia.

Mientras tanto, Francia, España, Países Bajos y Alemania quedaron ubicados en la otra mitad del cuadro, por lo que solo podrían enfrentarse a Argentina en una hipotética final.

Con el boleto a la fase eliminatoria asegurado y un panorama favorable en el cuadro, la Selección ya empieza a enfocarse en los mano a mano, donde buscará dar un nuevo paso rumbo al objetivo de retener la corona mundial.