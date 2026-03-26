Alianza comercial que potencia industria hotelera en Latinoamérica

ARION obtiene la certificación de conectividad Two Way Enhanced con el SynXis Central Reservation System (CRS) de Aven Hospitality y consolida una alianza comercial para potenciar la industria hotelera en Latinoamérica.

ARION, el líder en transformación digital para la gestión hotelera, anunció la obtención de la certificación de conectividad Two Way Enhanced con SynXis Central Reservation System (CRS) de Aven Hospitality , uno de los principales proveedores globales de soluciones tecnológicas para la distribución y comercialización hotelera.

Esta certificación valida la integración completa y bidireccional entre el sistema de gestión para hoteles, ARION PMS y la plataforma central de reservas, SynXis CRS , permitiendo un flujo de información automatizado y seguro entre ambos sistemas, brindando a los hoteles una solución perfecta y optimizada.

La exitosa implementación tuvo lugar en Entre Cielos Wine & Wellnes Hotel, reconocido miembro de Preferred Hotels & Resorts, en la región vitivinícola de Mendoza, Argentina.

“Gracias a esta exitosa integración, ahora podemos gestionar disponibilidad, tarifas, reservas y actualizaciones en tiempo real, lo que no solo optimiza significativamente nuestras operaciones, sino que también reduce la posibilidad de errores manuales y sobreventa", expresó Carina Posca, General Manager de Entre Cielos.

ARION - RECEPCION HOTEL

Además, ARION y Aven Hospitality, fortalecen su alianza comercial para el desarrollo conjunto de nuevas oportunidades en Latinoamérica, con el objetivo de ofrecer herramientas más eficientes y competitivas al sector hotelero de la región.

“Esta certificación representa un paso clave en nuestra estrategia de expansión y consolidación tecnológica. La integración con SynXis CRS nos permite brindar a nuestros clientes un nivel de conectividad de clase mundial, mejorando su rentabilidad y eficiencia operativa, tantos para segmentos B2C como B2B”, destacó Gisel Pizzo, Sales Officer de ARION.

Por su parte, Pablo Bolivar, Head of Sales and Account Management - Latin America & Caribbean de Aven Hospitality, afirmó: “Trabajar junto a ARION nos permite ampliar nuestra presencia en el mercado latinoamericano y acercar soluciones innovadoras a una industria cada vez más dinámica y digitalizada.”

Con esta certificación y alianza, ARION reafirma su compromiso con la innovación, la calidad de servicio y el crecimiento sostenible del ecosistema hotelero en Latinoamérica.

FACHADA HOTEL ENTRE CIELOS

Acerca de ARION: Tecnología líder para la hospitalidad

Arion es la empresa líder en tecnología dedicada exclusivamente a la industria de la hospitalidad, con más de 20 años de trayectoria en el mercado latinoamericano. Nuestra propuesta combina innovación, experiencia y un enfoque integral en la atención al cliente.

Ofreciendo más de 30 soluciones tecnológicas y aplicaciones propias, así como más de 60 integraciones con distintas plataformas del mercado, diseñadas para optimizar la gestión de propiedades hoteleras y mejorar la eficiencia operativa. Con un enfoque centrado en la atención integral, más de 370 clientes confían en Arion para potenciar sus operaciones y brindar experiencias excepcionales a sus huéspedes.. www.arion.com.ar

Acerca de Aven Hospitality

Aven Hospitality, anteriormente Sabre Hospitality Solutions, es líder global en tecnología y soluciones SaaS para la industria hotelera, que impulsa la forma en que los hoteles venden, distribuyen y ofrecen experiencias a sus huéspedes. SynXis, plataforma global de comercio y distribución hotelera, coordina la información de los hoteles a través de más de 600 integraciones para garantizar precisión, coherencia y competitividad en todos los puntos donde los viajeros descubren, comparan y reservan.

Con la confianza de más de 35.000 hoteles en más de 190 países, Aven Hospitality se posiciona como un aliado clave para muchas de las marcas más icónicas del mundo, simplificando la complejidad operativa entre bastidores para que los hoteleros puedan operar con confianza hoy y estar preparados para el futuro. www.avenhospitality.com