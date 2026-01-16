Uno Santa Fe | Negocios | Estación Belgrano

Cerveza Santa Fe y el culto al Liso se reencuentran con la 13° Fiesta de la Chopera

16 de enero 2026 · 00:38hs
No hay Liso sin chopera, ni chopera sin encuentro. Bajo esta premisa, vuelve la 13° Fiesta Provincial de la Chopera, el evento que celebra el fenómeno santafesino del “hágalo usted mismo” para compartir cerveza. Será este sábado 17 y domingo 18 de enero, desde las 18 hs. en el ala este de la Estación Belgrano, con entrada libre y gratuita.

El evento pone en el centro de la escena a las choperas hogareñas: artefactos únicos que combinan creatividad, ingenio y tradición. En esta edición, Cerveza Santa Fe volverá a acompañar durante los dos días el proceso de selección del ganador 2026 y a las personas que se acerquen a disfrutar y brindar.

“Apoyamos esta fiesta porque el fenómeno santafesino de la chopera es un pilar de nuestra tradición cervecera. Es otro de los emblemas que, como el liso Santa Fe, son únicos y forman parte del ritual que a los santafesinos nos encanta compartir”, expresó Guillermo Müller, del equipo de Marketing de Cerveza Santa Fe.

Por su parte, el creador del evento, Gabriel Andruszczyszyn, destacó: “La Fiesta de la Chopera es la réplica de la gran chopeteada que hacemos en el patio de casa. El acto de pinchar un barril es un acto de celebración y santafesinidad en estado puro”.

Ingeniería, tradición y cultura cervecera

Santa Fe es reconocida como la ciudad con mayor cantidad de choperas por habitante del mundo, una particularidad que convierte a este evento en una celebración única a nivel nacional. Las choperas, construidas artesanalmente por sus dueños, son verdaderas piezas de ingeniería doméstica: creadas con materiales reciclados o sofisticados, todas están pensadas para garantizar la servida perfecta del liso y cuidar su autenticidad.

Durante el fin de semana el público podrá disfrutar de la Expo y Concurso de Choperas Hogareñas, con premiación a la chopera campeona. La propuesta contará con un patio gastronómico y shows musicales y humorísticos. El sábado se presentarán Azul Saita, DJ Chento y Samuel Scalice; el domingo será el turno de la tradicional Zillertal Orchester y Franco Nepote. También estará presente Pachu Peña con su personaje Jürgen interactuando con el público, jurado y los participantes.

Organizada por Beer Fest Group, la Fiesta Provincial de la Chopera cuenta también con el apoyo Club del Barril y La Jarrita del Sabor, además del apoyo del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, la Municipalidad de Santa Fe, el Concejo Municipal y Chopy.

