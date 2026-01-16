Cerveza Santa Fe y el culto al Liso se reencuentran con la 13° Fiesta de la Chopera

El 17 y 18 de enero, la Estación Belgrano vuelve a recibir el evento que rinde homenaje a los creadores de choperas hogareñas. Con Cerveza Santa Fe como sabor oficial del evento, la fiesta promete dos jornadas para descubrir el secreto del Liso perfecto.

No hay Liso sin chopera, ni chopera sin encuentro. Bajo esta premisa, vuelve la 13° Fiesta Provincial de la Chopera, el evento que celebra el fenómeno santafesino del “hágalo usted mismo” para compartir cerveza. Será este sábado 17 y domingo 18 de enero, desde las 18 hs. en el ala este de la Estación Belgrano, con entrada libre y gratuita.

El evento pone en el centro de la escena a las choperas hogareñas: artefactos únicos que combinan creatividad, ingenio y tradición. En esta edición, Cerveza Santa Fe volverá a acompañar durante los dos días el proceso de selección del ganador 2026 y a las personas que se acerquen a disfrutar y brindar.

“Apoyamos esta fiesta porque el fenómeno santafesino de la chopera es un pilar de nuestra tradición cervecera. Es otro de los emblemas que, como el liso Santa Fe, son únicos y forman parte del ritual que a los santafesinos nos encanta compartir”, expresó Guillermo Müller, del equipo de Marketing de Cerveza Santa Fe.

Por su parte, el creador del evento, Gabriel Andruszczyszyn, destacó: “La Fiesta de la Chopera es la réplica de la gran chopeteada que hacemos en el patio de casa. El acto de pinchar un barril es un acto de celebración y santafesinidad en estado puro”.

Ingeniería, tradición y cultura cervecera

Santa Fe es reconocida como la ciudad con mayor cantidad de choperas por habitante del mundo, una particularidad que convierte a este evento en una celebración única a nivel nacional. Las choperas, construidas artesanalmente por sus dueños, son verdaderas piezas de ingeniería doméstica: creadas con materiales reciclados o sofisticados, todas están pensadas para garantizar la servida perfecta del liso y cuidar su autenticidad.

Durante el fin de semana el público podrá disfrutar de la Expo y Concurso de Choperas Hogareñas, con premiación a la chopera campeona. La propuesta contará con un patio gastronómico y shows musicales y humorísticos. El sábado se presentarán Azul Saita, DJ Chento y Samuel Scalice; el domingo será el turno de la tradicional Zillertal Orchester y Franco Nepote. También estará presente Pachu Peña con su personaje Jürgen interactuando con el público, jurado y los participantes.

Organizada por Beer Fest Group, la Fiesta Provincial de la Chopera cuenta también con el apoyo Club del Barril y La Jarrita del Sabor, además del apoyo del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, la Municipalidad de Santa Fe, el Concejo Municipal y Chopy.