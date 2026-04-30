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Desde el 1° de mayo Howard Johnson y Days Inn lanzan la tienda online hotelera más grande de Argentina.

Grupo Hotelero Albamonte (GHA) que representan en Argentina las marcas Howard Johnson y Days Inn, anuncia el lanzamiento de su Tienda Online, sitio donde se podrán comprar vouchers de estadías en sus más de 40 hoteles con un precio muy especial por lanzamiento.

30 de abril 2026 · 00:15hs
Desde el 1° de mayo Howard Johnson y Days Inn lanzan la tienda online hotelera más grande de Argentina.

Desde la Dirección Comercial del GHA comunican que esta tienda online tendrá su fecha de inauguración el viernes 1° de mayo y donde el viajero podrá descubrir las mejores promociones en alojamientos para disfrutar con solo ingresar a la página web www.hjargentina.com/tienda

Desde su lanzamiento y hasta el 5 de mayo inclusive se va a poder comprar vouchers de 1 noche de alojamiento tanto para quien quiera hospedarse o quién desee hacer un obsequio o atención empresarial. Esta compra será válida solamente para hospedarse desde el 1 al 30 de Junio de 2026 con cupos limitados y con hasta 30% OFF sobre tarifa RACK. No serán válidas reservas para fines de semana largos.

La misma incluye:

  • 1 noche de alojamiento en habitación Standard King o Twin
  • Desayuno
  • WiFi sin cargo
  • Caja de seguridad
  • Acceso a instalaciones no tarifadas
  • Recepción 24 hs
  • Upgrade de cortesía (sujeto a disponibilidad)
1 Portada Desayuno

Para canjear el voucher, el poseedor del mismo debe comunicarse con la CENTRAL DE RESERVAS al +54 9 11 2277-4656 o a [email protected] para confirmar su estadía.

Este portal online se destaca por ofrecer una variedad de destinos que van desde las principales capitales como Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba Capital, Neuquén Capital, Resistencia en Chaco hasta destinos emergentes y de naturaleza como Sierra de la Ventana o varios en la provincia de Córdoba, hoteles todos con los estándares de pertenecer a una cadena internacional.

Además hay hoteles para relajarse en el Spa de Howard Johnson en:

  • Plaza Buenos Aires (CABA)
  • Undici República de La Boca (CABA)
  • La Plata (Bs. As.)
  • Escobar (Bs. As.)
  • Chascomús (Bs. As.)
  • Pilar (Bs. As.)
  • San Pedro (Bs. As.)
  • Ezeiza (Bs. As.)
  • Cariló (Bs. As.)
  • Bahía Blanca (Bs. As.)
  • Trenque Lauquen (Bs. As.)
  • Yerba Buena (Tucumán)
  • Neuquén
  • Resistencia (Chaco)
  • Rosario (Santa Fe)
  • Funes (Santa Fe)
  • Alta Gracia (Córdoba)
  • Piedras Moras (Córdoba)
  • Villa Maria (Córdoba)
  • Rio Cuarto (Córdoba)
  • Rio Ceballos (Córdoba)
  • Villa General Belgrano (Córdoba)
  • San Francisco (Córdoba)
  • Jujuy

Y hoteles Days Inn con Spa en:

  • Zárate (Bs. As.)
  • Dolores (Bs. As.)
  • Sierra de la Ventana (Bs. As.)

Podrás consultar mas info y hoteles adheridos a la promo en www.hjargentina.com/tienda

Instagram: https://www.instagram.com/hjargentina/

Linked In: https://www.linkedin.com/company/hjargentina

Embed
https://youtu.be/IGBKqKBfY-Q
Howard Johnson Days Inn Argentina
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