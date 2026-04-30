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Suspendieron a tres jugadoras de Unión por los incidentes en el partido con Belgrano

El Tribunal de Disciplina de la AFA sancionó al Unión tras los incidentes ante Belgrano de Córdoba, con suspensiones para tres jugadoras y una multa al cuerpo técnico

Ovación

Por Ovación

30 de abril 2026 · 10:54hs
Tres futbolistas de Unión recibieron sanciones por los incidentes en el partido contra Belgrano.

Tres futbolistas de Unión recibieron sanciones por los incidentes en el partido contra Belgrano.

El sábado 25 de abril, Unión y Belgrano se enfrentaron por la 4° fecha del Torneo de Fútbol Femenino que organiza AFA y luego del mismo se produjeron incidentes entre las jugadoras de ambos equipos.

Eso hizo, que el Tribunal de Disciplina de AFA tomara cartas en el asunto y este jueves se conoció la dura sanción que sufieron tres jugadoras de Unión y dos de Belgrano.

Las sanciones impuestas por AFA

El Tribunal resolvió suspender a las futbolistas de Unión Alegra Risso (tres partidos), Marilín Coronel (dos partidos) y Camila Acevedo (un partido). Por el lado de Belgrano, Agustina Sánchez Miranda y Lourdes Abigail Rodríguez fueron suspendidas por tres partidos cada una.

Por su parte, el preparador físico de Unión Lucas Ruiz fue sancionado con una fecha de suspensión o, en su defecto, deberá abonar una multa económica de 504 mil pesos.

Además, el Tribunal solicitó a la institución cordobesa que informe en un plazo de cinco días cuál es la función que cumple Carla López dentro del club, luego de haber sido mencionada en el informe arbitral. A partir de esa respuesta, se determinará si corresponde aplicar alguna sanción adicional.

Unión Belgrano jugadoras
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