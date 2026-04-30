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Colón prepara una fiesta gigante para celebrar sus 121 años

Colón se prepara para un nuevo aniversario con una convocatoria masiva en su sede. Habrá shows en la previa, con la invitación especial de Cacho Deicas. Video

Ovación

Por Ovación

30 de abril 2026 · 14:42hs
Colón prepara una fiesta gigante para celebrar sus 121 años

La cuenta regresiva ya está en marcha en Colón. El próximo martes, la institución sus aniversario 121 años y, como viene ocurriendo en los últimos tiempos, se espera una verdadera multitud en la sede para acompañar uno de los momentos más sentidos.

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La celebración tendrá su punto de partida en la explanada del club, donde se montará un escenario para darle color a la previa. Allí, uno de los que calentó el ambiente fue Cacho Deicas, quien invitó a los sabaleros a sumarse a la fiesta y disfrutar del show antes del momento más esperado.

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Una vigilia con mística rojinegra

Como es tradición, los hinchas comenzarán a reunirse desde temprano para vivir una especie de vigilia que irá creciendo en intensidad con el correr de las horas. Banderas, camisetas y el inconfundible color negro y rojo marcarán el pulso de una noche que promete ser inolvidable.

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El punto cúlmine llegará a las 00, cuando el reloj marque el inicio del martes y se desate la celebración por un nuevo aniversario. Allí, el canto unísono y la emoción volverán a ser protagonistas, en una postal que ya se volvió un clásico en la vida del club.

El sueño que empuja a todos en Colón

Más allá del festejo, el presente deportivo también se cuela en la escena. Con el equipo compitiendo en la Primera Nacional, el deseo colectivo es claro: volver a la máxima categoría del fútbol argentino. Esa ilusión estará presente en cada bandera, en cada canción y en cada abrazo cuando llegue la medianoche.

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Colón no solo celebrará su historia, sino también la esperanza renovada de un futuro mejor, acompañado por su gente, como en cada capítulo importante de su rica vida institucional.

Colón aniversario Cacho Deicas
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